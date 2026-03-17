3 người Việt lập “xưởng” ma túy tại Hàn: Dùng AI tra cứu cách làm, đủ để cung cấp cho 29.430 người sử dụng cùng lúc

Ngày 17/3, Tổng cục Hải quan Hàn Quốc, thông qua Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Incheon, cho biết đã khởi tố và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đối với 3 đối tượng trong một đường dây ma túy mang quốc tịch Việt Nam, với cáo buộc vi phạm Luật quản lý ma túy.

Theo điều tra, đối tượng A (25 tuổi) cùng các đồng phạm đã nhập lậu các tiền chất ma túy từ Việt Nam, Thái Lan và một số quốc gia khác trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2025. Sau đó, nhóm này tiến hành sản xuất ma túy tại một địa điểm ở thành phố Gyeongsan, rồi phân phối ra thị trường nội địa.

Tổng lượng tiền chất bị thu giữ lên tới 5,4 kg, tương đương giá trị khoảng 880 triệu won (khoảng 15,5 tỷ đồng), đủ để cung cấp cho 29.430 người sử dụng cùng lúc.

Bên trong một phòng điều chế ma túy (Ảnh do Hải quan sân bay Incheon cung cấp)

Vụ án bắt đầu được phát hiện từ tháng 8/2025, khi lực lượng hải quan phát hiện một kiện hàng quốc tế từ Thái Lan giấu cần sa trong thực phẩm. Sau khi thực hiện biện pháp “giao hàng có kiểm soát”, cơ quan chức năng đã bắt giữ A khi đối tượng đến nhận bưu kiện.

Khám xét phương tiện của A, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm các tiền chất ma túy và tiến hành bắt giữ, chuyển giao đối tượng cho Viện Kiểm sát quận Incheon.

Mở rộng điều tra, hải quan phân tích số điện thoại và địa chỉ nhận hàng của A, từ đó phát hiện thêm các lô hàng nghi thuộc cùng đường dây đang chờ thông quan từ Việt Nam và tiến hành thu giữ bổ sung.

Trong quá trình thẩm vấn A tại trại tạm giam, cơ quan điều tra xác định thêm một đồng phạm khác là B, cũng mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Gyeongsan và đóng vai trò trực tiếp sản xuất ma túy. Đến tháng 12/2025, B bị bắt giữ và chuyển sang viện kiểm sát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất ma túy.

Ảnh: Nate

Đáng chú ý, B khai nhận đã tự học cách điều chế MDMA (thuốc lắc) thông qua việc lên mạng dùng các công cụ AI để tra cứu và tìm kiếm trên internet, thậm chí trao đổi qua các ứng dụng nhắn tin để nắm bắt quy trình sản xuất.

Tiếp tục điều tra, đến tháng 1/2026, cơ quan chức năng bắt giữ thêm đối tượng C (20 tuổi), bạn gái của A, với cáo buộc tham gia vào quá trình nhập lậu tiền chất và phân phối ma túy trong nước.

Theo cơ quan chức năng, nhóm này đã thuê một căn villa nằm trong khu dân cư gần nơi ở của B để bí mật lắp đặt thiết bị, xây dựng cơ sở sản xuất ma túy trái phép nhằm tránh sự phát hiện. Đáng lo ngại, các hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất không chỉ độc hại mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố trong khu dân cư.

Đại diện hải quan cho biết đây là lần đầu tiên toàn bộ quy trình từ nhập lậu tiền chất, sản xuất đến phân phối ma túy trong nước của một đường dây bị phát hiện và triệt phá hoàn toàn. Cơ quan này cũng cảnh báo xu hướng tội phạm ma túy đang chuyển sang tự sản xuất trong nước thay vì nhập thành phẩm như trước, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác giám sát và phòng chống trong thời gian tới.

Nguồn: Kyeonggi, Nate