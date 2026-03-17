Tác giả viết sách về nỗi đau mất chồng hóa ra chính là người đã đầu độc chồng

Một người phụ nữ tại bang Utah, Mỹ vừa bị kết án giết người cấp độ nặng vào hôm thứ hai (16/3), sau khi đầu độc chồng bằng chất fentanyl rồi sau đó tự xuất bản một cuốn sách dành cho trẻ em kể về cách vượt qua nỗi đau mất mát người thân.

Các công tố viên cho biết Kouri Richins đã lén bỏ một lượng fentanyl (một loại thuốc phiện tổng hợp) cao gấp 5 lần liều lượng gây chết người vào ly cocktail mà chồng cô, anh Eric Richins, đã uống vào tháng 3/2022. Theo hồ sơ vụ án, Kouri đang nợ khoản tiền 4,5 triệu USD (khoảng 114 tỷ đồng) và lầm tưởng rằng sau khi chồng qua đời, cô sẽ được thừa kế khối tài sản trị giá hơn 4 triệu USD (hơn 101 tỷ đồng). Phía công tố cũng khẳng định cô ta đang lên kế hoạch xây dựng tương lai với một người đàn ông khác mà cô đang lén lút hẹn hò.

Kouri Richins xuất bản 1 cuốn sách về nỗi tiếc thương và cách vượt qua cú sốc mất người thân sau 1 năm sát hại chồng

"Cô ta muốn rời bỏ Eric Richins nhưng lại không muốn rời bỏ số tiền của anh ấy", Brad Bloodworth, công tố viên hạt Summit, phát biểu trước tòa. Kouri Richins đã nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và hít thở sâu khi thẩm phán đọc bản án.

Bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy 3 giờ đồng hồ để thảo luận và đưa ra quyết định. Sau đó, thành viên gia đình của cả hai bên đã rời phòng xử án trong nước mắt và những cái ôm. Ngoài tội giết người, Richins còn bị kết tội với nhiều tội danh nghiêm trọng khác, bao gồm cả âm mưu giết người trong một nỗ lực đầu độc chồng vài tuần trước đó vào ngày Lễ tình nhân bằng một chiếc bánh sandwich có tẩm fentanyl khiến anh bị bất tỉnh. Bồi thẩm đoàn cũng tuyên Richins phạm tội làm giả giấy tờ và gian lận để đòi quyền lợi bảo hiểm sau cái chết của chồng.

Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 13/5, đúng vào ngày lẽ ra Eric Richins tròn 44 tuổi. Chỉ riêng tội giết người cấp độ nặng đã phải đối mặt với mức án từ 25 năm tù đến tù chung thân. "Thành thật mà nói, tất cả chúng tôi đều đang bị sốc", Amy Richins, em gái của nạn nhân chia sẻ. Cô cho biết giờ đây gia đình có thể tập trung vào việc tưởng nhớ anh trai và hỗ trợ những đứa con của anh. "Chúng tôi đã đòi lại được công lý cho anh trai mình".

Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 tuần đã được rút ngắn vào tuần trước khi Kouri Richins từ bỏ quyền làm chứng, và đội ngũ pháp lý của cô đột ngột kết thúc phần bào chữa mà không triệu tập bất kỳ nhân chứng nào. Trước đó, các luật sư của Richins tự tin rằng công tố viên không có đủ bằng chứng để kết tội cô giết người.

Người phụ nữ đã tính toán, lên kế hoạch chi tiết cho tội ác

Tuy nhiên, phía công tố đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục về việc Richins, một môi giới bất động sản, đang lún sâu vào nợ nần. Cô ta đã bí mật mua nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho chồng mà anh không hề hay biết, với tổng số tiền thụ hưởng lên tới khoảng 2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng). Bồi thẩm đoàn cũng được xem các tin nhắn giữa Richins và Robert Josh Grossman, người tình của cô ta, trong đó cô mơ mộng về việc rời bỏ chồng, kiếm được hàng triệu USD sau khi ly hôn và kết hôn với Grossman.

Lịch sử tìm kiếm internet trên điện thoại của Richins còn bao gồm các cụm từ như "liều fentanyl gây chết người là bao nhiêu", "những nhà tù xa hoa cho người giàu ở Mỹ" và "nếu ai đó bị đầu độc thì nguyên nhân tử vong sẽ được ghi trên giấy chứng tử là gì". Công tố viên Bloodworth đã phát lại đoạn ghi âm cuộc gọi 911 của Richins vào đêm chồng cô qua đời và nhấn mạnh: đó "không phải là âm thanh của một người vợ trở thành góa phụ, mà là âm thanh của một người vợ đang trở thành góa phụ đen".

Nguồn: The Guardian