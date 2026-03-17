Cậu bé nhớ chính xác tên tuổi và địa chỉ nhà của mình từ kiếp trước khiến các nhà khoa học sửng sốt

Câu chuyện về Cameron Macaulay, một cậu bé sống tại Glasgow, Scotland, bắt đầu thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu tâm lý và thần kinh từ khi cậu mới lên 2 tuổi. Ngay khi vừa biết nói, Cameron đã liên tục nhắc về một cuộc đời khác tại hòn đảo Barra, cách nhà hiện tại hàng trăm cây số, dù cậu chưa từng đặt chân đến đây hay nghe người thân kể lại.

Cậu bé mô tả chi tiết về một ngôi nhà màu trắng nhìn ra biển, nơi cậu từng sống cùng gia đình. Cameron thậm chí còn gọi tên người cha là Shane Robertson và kể lại tỉ mỉ những thói quen sinh hoạt như chơi đùa với con chó đen trắng trên bãi biển hay nhìn máy bay hạ cánh trên cát. Sự nhất quán trong lời kể suốt nhiều năm của cậu bé đã khiến Giáo sư Jim Tucker, một chuyên gia tâm thần học từ Đại học Virginia, quyết định thực hiện một cuộc khảo sát thực tế.

Khi đoàn nghiên cứu đưa Cameron đến đảo Barra, họ đã ghi nhận những sự trùng khớp gây kinh ngạc. Ngôi nhà màu trắng nằm sát mép nước với cấu trúc đúng như mô tả của cậu bé là có thật. Qua tìm hiểu hồ sơ địa phương, nhóm nghiên cứu xác nhận từng có một gia đình họ Robertson sống tại đó nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra những điểm chưa thể giải thích rõ ràng khi một số mốc thời gian và chi tiết nhân vật trong hồ sơ cũ không hoàn toàn khớp với trí nhớ của cậu bé.

Chưa có bằng chứng khoa học nào thực sự lý giải được câu chuyện của cậu bé

Dưới góc nhìn khoa học, hiện tượng này thường được đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau thay vì vội vàng kết luận về tâm linh. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là hội chứng ký nhớ nhầm hoặc trẻ vô tình tiếp nhận thông tin từ các nguồn truyền thông rồi tự xây dựng nên một kịch bản trong tiềm thức. Việc não bộ trẻ nhỏ tự lấp đầy các khoảng trống thông tin bằng trí tưởng tượng phong phú là một cơ chế tâm lý đã từng được ghi nhận.

Dù thực hư câu chuyện vẫn là chủ đề gây tranh cãi giữa những người ủng hộ thuyết luân hồi và những nhà khoa học theo chủ nghĩa duy vật, trường hợp của Cameron vẫn là một hồ sơ nghiên cứu điển hình về những khả năng chưa khám phá hết của não bộ con người. Thay vì khẳng định yếu tố tâm linh, giới nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu cách thức ký ức hình thành và liệu có tồn tại một cơ chế di truyền thông tin nào đó mà khoa học hiện đại chưa giải mã được hay không.