Cơ trưởng hãng hàng không nổi tiếng tử vong tại chung cư ở Busan, danh tính nghi phạm đang lẩn trốn được tiết lộ

Ngày 17/3, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tại Busan cho biết đang khẩn trương truy bắt một nghi phạm liên quan đến vụ án mạng khiến một cơ trưởng hãng hàng không dân dụng thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một cư dân phát hiện ông A, ngoài 50 tuổi, là cơ trưởng đang làm việc tại một hãng hàng không dân dụng nổi tiếng, nằm gục tại hành lang của một khu chung cư thuộc quận Busanjin. Ngay sau đó, người này đã báo cảnh sát.

Hiện trường sự việc

Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng ngừng tim và được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi. Khu vực phát hiện thi thể là hành lang cùng tầng nơi ông A sinh sống. Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát nhận định nạn nhân có các vết thương ở vùng cổ và nhiều khả năng đã bị tấn công bằng hung khí sắc nhọn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng điều tra và xác định nghi phạm là ông B, cũng ngoài 50 tuổi, từng có thời gian làm việc cùng nạn nhân tại một hãng hàng không. Theo nguồn tin trong ngành, ông B từng giữ vị trí cơ phó nhưng đã nghỉ việc từ vài năm trước sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Đáng chú ý, trong quá trình rời khỏi ngành, người này được cho là đã nảy sinh tâm lý bất mãn với một số cá nhân xung quanh. Một nguồn tin trong ngành hàng không tiết lộ, thời gian gần đây, một số cơ trưởng của hãng đã cảm thấy bất an và chủ động đề nghị cảnh sát hỗ trợ bảo vệ an toàn cá nhân.

Tuy nhiên, theo phía cảnh sát, nạn nhân A không nằm trong số những người yêu cầu được bảo vệ. Cơ quan chức năng cũng cho biết tại Changwon từng ghi nhận một trường hợp cơ trưởng có liên quan đến nghi phạm đã đề nghị được bảo vệ.

Hiện cảnh sát đang tập trung truy vết hành tung của nghi phạm B, song chưa xác định được người này có di chuyển đến Changwon sau khi gây án hay không. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Nguồn: YNA, Nate