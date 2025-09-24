Lan truyền văn bản phụ huynh ủng hộ 20 triệu được vinh danh hạng kim cương: Hiệu trưởng lên tiếng bất ngờ

Ngày 24/9, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh văn bản ghi tên Hội Cha mẹ học sinh Trường THPT Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) về nội dung "Kế hoạch vinh danh Hội cha mẹ học sinh Kim cương - Vàng - Bạc - Đồng năm học 2025 - 2026".

Văn bản có nội dung kêu gọi phụ huynh đóng góp để nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại; Hỗ trợ học sinh về học tập, thể chất, tình thần. Cụ thể, số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng để: Mua sách báo, tài liệu tham khảo, đầu tư máy chiếu, bảng tương tác và hỗ trợ chi phí khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, cải tạo cơ sở vật chất, các phong trào ngoại khóa,…

Văn bản lan truyền trên mạng cũng nêu, việc đóng góp được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo sự công bằng, không tạo áp lực cho phụ huynh,...

Đặc biệt, văn bản còn chia hạng vinh danh đối với các phụ huynh đóng góp. Trong đó, phụ huynh sẽ được vinh danh hạng Kim cương khi ủng hộ 20 triệu đồng; Hạng Vàng (từ 11 - 19 triệu đồng); Hạng Bạc (6 - 10 triệu đồng) và Hạng Đồng (3 - 5 triệu đồng).

Hiệu trưởng Trường THPT khẳng định văn bản này không phải do trường phát ra.

Văn bản này nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận của mọi người trên mạng xã hội. Đa số bày tỏ sự bất ngờ, ngỡ ngàng khi "giờ cho con đi học bố mẹ còn phải đua hạng cùng". Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính xác thực của văn bản nói trên.

Chiều 24/9, trao đổi với báo Dân trí, ông Nghiêm Đức Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ khẳng định văn bản trên không phải do trường phát ra. Ông Văn cũng bày tỏ sự bất ngờ khi chỉ sau 1 đêm, văn bản đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Theo ông Văn, nhà trường đang có thư ngỏ công khai, kêu gọi ủng hộ cho sự kiện 60 năm thành lập trường. Cá nhân tổ chức nào ủng hộ nhỏ nhất là mấy chục nghìn đồng, nhà trường cũng đều có thư cảm ơn. Nhà trường không hề có kế hoạch vinh danh như văn bản đang lan truyền.

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng, nhà trường đã rà soát toàn bộ các giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh học sinh, đều không có kế hoạch như văn bản trên.

Ông Văn cho biết, nhà trường đã mời cơ quan công an vào cuộc xác minh, trích xuất nguồn phát tán văn bản này từ đâu. Vị hiệu trưởng bày tỏ, nhà trường nghi ngờ có một số phần tử lợi dụng tinh thần vận động của nhà trường để câu like, câu view.

Tổng hợp