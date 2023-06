Lan Khuê là huấn luyện viên thứ 4 của The New Mentor

Tối 19/6, trên trang chủ chính thức của chương trình The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng) đã chính thức công bố danh tính vị huấn luyện viên thứ 4. Trước đó, chương trình xác nhận Thanh Hằng, Hà Hồ và Hương Giang sẽ dẫn dắt 3 đội chơi. Đến mới đây, danh tính vị huấn luyện viên thứ 4 được công bố chính là siêu mẫu, Hoa khôi Lan Khuê.

Ban tổ chức The New Mentor công bố bức ảnh của bộ tứ và cho hay: "Lan Khuê - giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Miss World Vietnam 2015, CEO Miss Universe Vietnam sẽ chính thức tham gia vào đội hình "Super Mentors" của The New Mentor 2023. Đây là một trong những điều thú vị của chương trình năm nay khi có đến 4 huấn luyện viên cùng cạnh tranh để có thêm học trò tiếp theo giành được ngôi vị quán quân".

Sau nhiều năm im lắng, Lan Khuê chính thức tái xuất ở chương trình thực tế khiến người hâm mộ mong chờ

Thanh Hằng - Hà Hồ có mối quan hệ thân thiết với Lan Khuê

Lan Khuê là khuôn mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt, cô là đại diện Việt Nam có thành tích cao ở đấu trường Miss World. Lan Khuê thử sức với nhiều lĩnh vực trong hoạt động nghệ thuật như: MC, Huấn luyện viên, giám khảo,... và đều có những thành công nhất định. Năm 2016, Lan Khuê được mời vào vị trí huấn luyện viên trong The Face Vietnam (Gương Mặt Thương Hiệu Việt Nam) cùng với Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà.

Ngoài ra, nàng hậu còn làm giám khảo tại các cuộc thi như Bước Nhảy Ngàn Cân, Thử Thách Cùng Bước Nhảy,... Lan Khuê từng cũng được mời đi thi Hoa hậu Hoà bình nhưng cô từ chối do lịch trình công việc. Đến năm 2018, Lan Khuê ngồi vào vị trí dẫn dắt chương trình Siêu Mẫu Việt Nam 2018, là giám khảo tuyển sinh Vẻ Đẹp Thương Hiệu 2018.

Khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên, Lan Khuê đã hỗ trợ và đào tạo ra nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí. Thành viên Tú Hảo thuộc đội Lan Khuê giành vị trí Quán quân The Face 2017. Không chỉ vậy, Mai Ngô - thí sinh của đội Lan Khuê ở The Face 2016 - cũng có sự nghiệp nổi bật, vụt sáng thành Á hậu Hoa hậu Hoà bình 2022. Ngoài ra Trương Mỹ Nhân, Trình Mỹ Duyên,... từng được Lan Khuê dẫn dắt cũng lấn sân sang diễn xuất và dần tạo được tên tuổi trong nghề.