Lần đầu tiên tại Đà Nẵng, một đầu bếp 3 sao Michelin thiết kế thực đơn từ bức tranh loài voọc quý hiếm

Sự lật ngược quy tắc thú vị này đã trở thành tâm điểm bùng nổ nhất trong khuôn khổ lễ hội nghệ thuật ẩm thực vừa diễn ra tại InterContinental Danang.

Christian Le Squer vốn không phải kiểu đầu bếp cần ai cầm tay chỉ việc hay gợi ý thực đơn. Giữ vững ba sao Michelin danh giá cùng hàng chục năm đứng bếp tại những nhà hàng khắt khe nhất châu Âu ông là biểu tượng mà người ta tìm đến để học hỏi chứ không phải để làm theo ý tưởng của người khác.

Nhưng tại Đà Nẵng vào đầu tháng 6 năm nay ông đã đích thân làm một điều hoàn toàn ngược lại.

Tất cả bắt nguồn từ một bộ tranh một loài voọc và một thực đơn chưa từng có trong tiền lệ. Câu chuyện thú vị này nằm trong khuôn khổ lễ hội Artisan Stories - Câu chuyện từ những nghệ nhân diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 6 năm 2026 tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện nghệ thuật và ẩm thực quy mô quốc tế hạ cánh tại miền Trung Việt Nam.

Lễ hội “Artisan Stories” là dấu ấn góp phần nâng tầm vị thế điểm đến ẩm thực của TP. Đà Nẵng.

Điểm nhấn bùng nổ nhất rơi vào hai đêm cuối 10 và 11 tháng 6 tại nhà hàng La Maison 1888 nơi đang giữ vững vị thế nhà hàng sao Michelin đầu tiên và duy nhất tại miền Trung. Sự kiện Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống là màn bắt tay lịch sử giữa Christian Le Squer và Bill Bensley - vị kiến trúc sư tài ba được xưng tụng là ông hoàng resort cũng chính là cha đẻ của toàn bộ khu nghỉ dưỡng xa hoa này.

Lần này Bensley không mang đến những bản vẽ công trình khô khan. Ông mang đến một bộ sưu tập tranh rực rỡ lấy cảm hứng từ loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm biểu tượng của bán đảo Sơn Trà. Và từ những vệt màu sống động đó Le Squer đã nhào nặn ra nguyên một thực đơn đẳng cấp nơi mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật sở hữu màu sắc hình khối và linh hồn riêng biệt.

Bản thân Le Squer thừa nhận mỗi món ăn được dọn ra trên bàn tiệc đều phải chạm đến cảm xúc của thực khách. Sự tinh tế trong cách bày biện là vô cùng quan trọng khi mỗi chiếc đĩa đựng thức ăn phải hài hòa tuyệt đối với không gian tổng thể và bản thân từng nguyên liệu cũng đang tự vẽ lên một bức tranh nghệ thuật của riêng mình.

Dẫn dắt Lễ hội là ba tên tuổi mang tầm vóc quốc tế: kiến trúc sư - họa sĩ Bill Bensley, đầu bếp ba sao Michelin - Christian Le Squer, và bậc thầy ẩm thực một sao Michelin - Junichi Yoshida

Nói một cách dễ hiểu hội họa đã lên tiếng trước và ẩm thực bước theo sau. Đây là một màn lật ngược thế cờ cực kỳ hiếm gặp bởi trong các màn kết hợp thông thường đầu bếp luôn là trung tâm còn nghệ thuật chỉ đóng vai trò trang trí làm nền. Nhưng tại đây một bếp trưởng tầm cỡ thế giới đã chấp nhận lùi lại một nhịp để một bức tranh về loài voọc trên đỉnh Sơn Trà dẫn dắt hướng đi của toàn bộ mâm tiệc.

Sáu ngày, bốn tầng địa hình đến hành trình nghệ thuật ngoạn mục

Đêm tiệc của Bensley và Le Squer không chỉ đứng kiêu hãnh một mình mà là đỉnh điểm của một chuỗi lễ hội kéo dài trọn vẹn sáu ngày trải dài trên bốn tầng địa hình độc đáo của bán đảo Sơn Trà và được kết nối bằng tuyến tàu điện leo núi xuyên rừng nguyên sinh.

Lễ hội mở màn hoành tráng vào ngày 6 tháng 6 tại bãi biển riêng Rặng Dừa với không gian tiệc ngoài trời kết hợp âm nhạc trải nghiệm in tranh lụa tự nhiên và tiệc nướng rực lửa. Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Hoài An cũng khẳng định thành phố sẽ dốc sức đồng hành để biến đây thành sự kiện thường niên đưa Đà Nẵng thăng hạng thành điểm đến ẩm thực đặc sắc trên bản đồ quốc tế.

Ngay trong đêm khai mạc 18, gian hàng ẩm thực cao cấp đã phô diễn những tinh hoa nguyên liệu bậc nhất. Đáng chú ý có sự xuất hiện của nghệ nhân Ánh Tuyết - người được mệnh danh là bách khoa toàn thư sống của ẩm thực Hà Nội từng phục vụ 21 nhà lãnh đạo thế giới tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 mang đến món bún chả và nem cua bể trứ danh đặt cạnh những trải nghiệm xa xỉ như trứng cá muối Keluga Queen.

Tiếp nối sức nóng từ ngày 7 đến 11 tháng 6 chuỗi tiệc tối Những tinh tú ẩm thực tại nhà hàng Tingara đưa thực khách bước vào một chiều không gian sáng tạo khác. Bàn tiệc quy tụ những cái tên đình đám như Loïc Portalier bếp trưởng điều hành nhà hàng một sao Michelin Louise tại Hồng Kông Cường Nguyễn của An's Saigon Hoàng Tùng của T.U.N.G Dining và Junichi Yoshida đầu bếp Nhật Bản đầu tiên đạt sao Michelin với phong cách teppanyaki. Mỗi đêm là một thực đơn tám món đắt giá phô diễn kỹ thuật ẩm thực Pháp tinh hoa nguyên liệu Việt và nghệ thuật chế biến teppanyaki trình diễn trực tiếp tại khu bếp mở bừng sáng.

Tham vọng định vị lại sân chơi du lịch xa xỉ

Không phải ngẫu nhiên mà một bối cảnh vĩ đại như vậy được lựa chọn. Toàn bộ chuỗi sự kiện phô diễn vẻ đẹp của khu nghỉ dưỡng mang đậm phong cách kiến trúc đương đại kết hợp văn hóa Việt trải dọc theo bốn tầng không gian Thiên Đường Bầu Trời Mặt Đất và Biển Cả. Chính bối cảnh thiên nhiên ngoạn mục của Sơn Trà quê hương của loài voọc chà vá chân nâu đã trở thành mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt. Việc một bức tranh về loài voọc có thể quyết định một thực đơn Michelin không phải là sự tình cờ mà là một sự tôn vinh sâu sắc dành cho thiên nhiên bản địa.

Những năm gần đây Đà Nẵng liên tục thăng hạng trong mắt du khách quốc tế nhưng giữa một thị trường du lịch cao cấp đang cạnh tranh khốc liệt cảnh quan đẹp hay dịch vụ tốt là chưa đủ để giữ chân giới siêu giàu. Câu chuyện từ những nghệ nhân và đặc biệt là đêm tiệc cộp mác Bensley và Le Squer đã mở ra một lối đi hoàn toàn khác biệt.

Thay vì chỉ phô diễn vẻ đẹp bề ngoài họ để chính vùng đất đó biến thành chất liệu sáng tạo đủ sức nặng để làm thay đổi tư duy làm nghề của một đầu bếp ba sao Michelin. Với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn lễ hội này là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức những sự kiện trải nghiệm xa xỉ của Đà Nẵng. Nếu duy trì được phong độ này câu chuyện về một đầu bếp Michelin phá lệ nấu ăn theo cảm hứng từ một bức tranh chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở một giai thoại.