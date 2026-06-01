Lần cuối của CEO Tim Cook tại WWDC 2026

WWDC 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần cuối Tim Cook khai mạc sự kiện với tư cách CEO Apple.

Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử Apple khi đây là lần cuối Tim Cook xuất hiện tại sự kiện trên cương vị CEO của công ty.

Trước đó, ngày 20/4, Apple thông báo Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí CEO từ ngày 1/9, khép lại 15 năm lãnh đạo tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới. Người kế nhiệm là John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, một trong những lãnh đạo được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất tại Apple hiện nay.

Tim Cook xuất hiện mở màn bài phát biểu chính tại WWDC 2026, đánh dấu kỳ Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) cuối cùng của ông trên cương vị CEO Apple. Theo kế hoạch, ông sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành (Executive Chairman) từ tháng 9, trong khi John Ternus sẽ tiếp quản vị trí CEO của công ty. (Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)

Tại WWDC 2026, Tim Cook cùng các lãnh đạo Apple giới thiệu loạt hệ điều hành mới gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 và visionOS 27. Bên cạnh đó, chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là tâm điểm với những nâng cấp dành cho Siri và nền tảng Apple Intelligence.

Mở đầu sự kiện, Phó chủ tịch phụ trách phần mềm Craig Federighi đã tạo bầu không khí sôi động bằng những câu nói đùa về việc Tim Cook sắp rời cương vị CEO. Ông cho biết điều khiến nhiều người suy nghĩ nhất tại WWDC năm nay không phải là AI, mà là việc đây sẽ là lần cuối Tim Cook đứng trên sân khấu khai mạc hội nghị dành cho các nhà phát triển.

Đáp lại sự cổ vũ của khán giả, Tim Cook gửi lời cảm ơn tới cộng đồng lập trình viên đã đồng hành cùng Apple trong suốt nhiều năm qua.

"Trí tưởng tượng và sự sáng tạo của các bạn đã truyền cảm hứng cho tôi trong suốt 15 năm qua. Tôi vô cùng biết ơn khi được đồng hành trên hành trình này", ông nói.

Trong thông báo về kế hoạch chuyển giao hồi tháng 4, Tim Cook cho biết việc dẫn dắt Apple là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời mình. Ông khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với John Ternus để bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ trước khi chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành Apple từ ngày 1/9.

Kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo từ Steve Jobs năm 2011, Tim Cook đã đưa Apple trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đồng thời mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ vượt xa iPhone. (Ảnh: David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images)

Dưới thời Tim Cook, Apple trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty tăng từ khoảng 350 tỷ USD năm 2011 lên hơn 4.000 tỷ USD vào năm 2026. Doanh thu thường niên cũng tăng gần bốn lần, từ 108 tỷ USD lên hơn 416 tỷ USD.

Ông đồng thời giám sát việc ra mắt nhiều sản phẩm quan trọng như Apple Watch, AirPods và Vision Pro, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ với Apple Music, Apple Pay, Apple TV và iCloud. Apple hiện có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, vận hành hơn 500 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu và sở hữu hơn 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động.

Người kế nhiệm Tim Cook là John Ternus, 50 tuổi, gia nhập Apple từ năm 2001. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong bộ phận phát triển phần cứng trước khi trở thành Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng và gia nhập ban điều hành công ty vào năm 2021.

Ternus được xem là một trong những nhân vật đứng sau sự thành công của nhiều thế hệ iPhone, Mac, iPad, Apple Watch và AirPods. Apple đánh giá ông có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy dòng máy Mac phát triển mạnh mẽ hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử 40 năm của sản phẩm này.

Gia nhập công ty từ năm 2001, John Ternus được xem là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau nhiều thế hệ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và AirPods. (Ảnh: Apple)

Theo Apple, việc bổ nhiệm John Ternus là kết quả của quá trình chuẩn bị kế nhiệm kéo dài nhiều năm. Chủ tịch Arthur Levinson nhận định Ternus là người phù hợp nhất để tiếp quản vị trí CEO, trong khi Tim Cook mô tả người kế nhiệm là một kỹ sư xuất sắc, nhà đổi mới sáng tạo và nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược.

WWDC 2026 vì thế không chỉ là nơi Apple giới thiệu tương lai của iPhone và AI, mà còn đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền lực quan trọng nhất của hãng kể từ khi Tim Cook tiếp quản vị trí CEO từ Steve Jobs vào năm 2011.

Tham khảo CNBC, CNN