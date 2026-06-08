“Nạn nhân” mới nhất của AI gọi tên Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Một dòng thông tin nhỏ dưới bài đăng của Tóc Tiên đang khiến không ít khán giả thắc mắc.

Sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân, Tóc Tiên trở lại đường đua âm nhạc với MV Người còn thương em không. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ không chỉ bởi câu chuyện tình cảm đầy cảm xúc mà còn nhờ sự xuất hiện của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính.

Một trong những điểm khiến khán giả thích thú là hàng loạt chi tiết gợi nhắc các MV từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ. Chiếc dù đỏ và giường xám trong Có Ai Thương Em Như Anh, đèn tinh cầu của Ngày Tận Thế, áo dạ nâu từ Em Không Là Duy Nhất hay khung ảnh quen thuộc trong Em Đã Có Người Mới đều được đưa trở lại như những mảnh ghép kết nối hành trình âm nhạc của Tóc Tiên.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, ê-kíp đã thực hiện gần 10.000 bức ảnh trong suốt 4 ngày ghi hình để tạo nên những thước phim của Người còn thương em không. Giữa lúc MV đang nhận được nhiều phản hồi, một chi tiết khác lại bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Cụ thể, bài đăng giới thiệu sản phẩm của Tóc Tiên trên Facebook xuất hiện dòng chữ "AI info" ngay bên dưới tên tài khoản. Điều này khiến một bộ phận người dùng đặt nghi vấn MV hoặc các hình ảnh quảng bá được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Thực tế, "AI info" là nhãn thông tin được Facebook triển khai nhằm cung cấp thêm dữ liệu về những nội dung mà hệ thống cho rằng có liên quan đến AI. Tuy nhiên, việc xuất hiện nhãn này không đồng nghĩa nội dung chắc chắn được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Trong thời gian qua, nhiều nhiếp ảnh gia, nhà làm phim và nhà sáng tạo nội dung trên thế giới từng phản ánh việc tác phẩm được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp truyền thống nhưng vẫn bị hệ thống tự động của Facebook gắn nhãn AI. Nguyên nhân có thể xuất phát từ các công cụ hậu kỳ tích hợp AI, dữ liệu kỹ thuật đi kèm tệp hình ảnh hoặc đơn giản là sai số trong quá trình nhận diện.

Do đó, trường hợp của Tóc Tiên nhiều khả năng chỉ là một ví dụ khác cho thấy công nghệ phát hiện nội dung AI trên mạng xã hội vẫn chưa đạt độ chính xác tuyệt đối. Một dòng chữ "AI info" xuất hiện dưới bài đăng chưa đủ cơ sở để khẳng định sản phẩm được tạo ra bằng AI, đặc biệt khi phía nghệ sĩ đã chia sẻ rõ quá trình sản xuất và ghi hình thực tế của dự án.