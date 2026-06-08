Những điều Camera Viettel đã làm để bảo vệ dữ liệu người dùng từ 1/7/2026

Một đoạn video ghi lại cảnh sinh hoạt trong phòng khách bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Một clip khác được quay từ camera của một cửa hàng bị rao bán trong các hội nhóm kín. Xa hơn, hàng loạt hình ảnh bên trong bệnh viện, nhà máy, trường học từng bị phát tán sau các vụ tấn công vào hệ thống camera giám sát.

Những sự cố như vậy cho thấy một thực tế đáng lo ngại đã diễn ra khá nhiều ở Việt Nam: camera vốn được lắp đặt để bảo vệ an ninh, nhưng nếu không được quản lý đúng cách, chính nó lại có thể trở thành điểm yếu về bảo mật.

Từ ngày 01/07/2026, các quy định mới của Bộ Công an đối với thiết bị Camera IP sẽ chính thức có hiệu lực, tập trung vào các tiêu chuẩn an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và quản lý thiết bị kết nối Internet.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, rủi ro lớn nhất hiện nay không nằm ở chất lượng hình ảnh hay độ phân giải của camera, mà nằm ở dữ liệu phía sau thiết bị.

Khi "mắt thần" cần được đưa vào khuôn khổ an toàn

Về mặt kỹ thuật, Camera IP là các thiết bị IoT (Internet of Things) liên tục thu thập và truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường mạng. Trên thị trường hiện nay, một tỷ lệ lớn thiết bị camera trôi nổi đang lưu trữ dữ liệu người dùng tại các máy chủ (server) đặt ở nước ngoài, không có cơ chế mã hóa đầu cuối, hoặc sử dụng mật khẩu mặc định yếu.

Điều này biến camera từ một công cụ bảo vệ trở thành "cửa hậu" để các tổ chức tội phạm mạng khai thác, đánh cắp hình ảnh sinh hoạt riêng tư hoặc bí mật kinh doanh.

Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới của Bộ Công an đối với thiết bị Camera IP sẽ chính thức có hiệu lực, tập trung vào các yêu cầu về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và quản lý thiết bị kết nối Internet. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo ra một "cuộc sàng lọc" trên thị trường camera, nơi các yếu tố về hạ tầng dữ liệu, mã hóa và quản trị bảo mật sẽ trở thành tiêu chuẩn bắt buộc thay vì chỉ là lợi thế cạnh tranh.

Việc thiết lập các tiêu chuẩn mới cho Camera IP là yêu cầu kỹ thuật tất yếu để bảo vệ chủ quyền dữ liệu trên không gian số. Và sự thay đổi này yêu cầu người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp phải đánh giá lại hệ thống giám sát hiện tại, ưu tiên các nhà cung cấp có năng lực hạ tầng và tuân thủ pháp luật.

Trong làn sóng chuẩn hóa đó, nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp camera đã bắt đầu tái cấu trúc hệ thống để đáp ứng các yêu cầu mới. Camera Viettel là một trong những đơn vị lựa chọn phát triển mô hình dựa trên hạ tầng lưu trữ nội địa, cơ chế bảo vệ dữ liệu và dịch vụ vận hành đồng bộ nhằm giảm thiểu các rủi ro an toàn thông tin cho người dùng.

Điều gì tạo nên sự an toàn của Camera Viettel?

Để đáp ứng các yêu cầu mới về bảo mật và quản lý dữ liệu, Viettel cho biết đã xây dựng hệ thống Camera dựa trên ba nhóm giải pháp chính.

Yếu tố đầu tiên là hạ tầng lưu trữ đặt tại Việt Nam. Toàn bộ dữ liệu từ Camera Viettel được lưu trữ và vận hành trên hệ thống trung tâm dữ liệu của Viettel trong nước. Việc lưu trữ nội địa không chỉ giúp tối ưu tốc độ truy cập mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu và an ninh mạng.

Yếu tố thứ hai là cơ chế bảo vệ tài khoản và quyền riêng tư của người dùng. Theo Viettel, hệ thống được thiết kế với các quy trình quản lý tài khoản và xử lý dữ liệu nhằm hạn chế nguy cơ truy cập trái phép, đồng thời tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân trong suốt quá trình sử dụng.

Yếu tố thứ ba là mô hình vận hành đồng bộ. Thay vì để người dùng tự tìm kiếm thiết bị, đơn vị lắp đặt và dịch vụ lưu trữ từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, giải pháp được triển khai theo hình thức trọn gói từ tư vấn, cung cấp thiết bị đến bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật. Điều này giúp giảm các rủi ro phát sinh từ việc vận hành phân tán, đồng thời tạo đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng khi xảy ra sự cố.

Sự chuẩn bị từ sớm của Viettel để đáp ứng các quy định của Cơ quan Quản lý cho thấy sự đồng hành của nhà mạng với các chủ trương tăng cường an toàn thông tin quốc gia cũng như trách nhiệm bảo vệ khách hàng trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

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