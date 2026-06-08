Sáng tạo thước phim điện ảnh dễ dàng với vivo X300 Ultra

vivo X300 Ultra tích hợp hệ thống ống kính Zeiss cùng loạt công nghệ quay video đa tiêu cự, hướng đến nhu cầu sáng tạo nội dung chuẩn điện ảnh trên di động.

Hệ sinh thái xử lý video chuyên nghiệp chuẩn điện ảnh

vivo X300 Ultra mang đến khả năng quay phim chuẩn kỹ thuật cao trên tất cả camera sau, hỗ trợ đồng thời hai định dạng video 4K 120 fps 10-bit Log đa tiêu cự và video 4K 120 fps Dolby vision đa tiêu cự. Điều này giúp thiết bị luôn đảm bảo trải nghiệm hình ảnh động đồng nhất. Với tính năng video 4K đa tiêu cự hệ màu chuẩn điện ảnh kết hợp khả năng ghi hình độ phân giải cao cùng chuẩn mực khoa học màu sắc vivo tiên tiến, thiết bị mang lại hiệu suất màu sắc đậm chất điện ảnh ngay khi vừa bấm máy nhờ quy trình tối ưu hóa tông màu khép kín.

Bảng màu vivo đa năng, cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết từ tông màu, độ phơi sáng, độ lệch màu cho đến vùng sáng và độ sắc nét. Sự can thiệp sâu này trao quyền cho nhà sáng tạo tinh chỉnh mọi khía cạnh của thước phim, đảm bảo đầu ra theo đúng ý đồ nghệ thuật. X300 Ultra cung cấp phong cách video đậm chất điện ảnh chỉ với một chạm, lấy cảm hứng từ phim ảnh như Film look và Film style. Trong đó, chế độ Film style còn hỗ trợ chữ ký hình mờ (watermark) điện ảnh đặc trưng.

Hệ thống giám sát hình ảnh cũng được nâng cấp, hỗ trợ áp dụng bảng màu 3D LUT tùy chỉnh để xem trước thời gian thực ngay trong quá trình quay Log. Ngoài ra, hệ màu vivo Log đã tương thích hoàn toàn với quy trình làm việc chuẩn ACES. Điều này cho phép thước phim Log từ X300 Ultra được tích hợp và chỉnh màu mượt mà cùng với thiết bị quay phim điện ảnh chuyên nghiệp trong không gian màu tiêu chuẩn nhất quán, thiết lập hệ sinh thái hình ảnh di động toàn diện, trải dài từ giai đoạn tiền kỳ đến hậu kỳ chuyên nghiệp.

Phần mềm hoàn thiện sức mạnh camera

Camera Phóng Sự Chuyên Nghiệp ZEISS 35mm đi kèm với chế độ Nhiếp Ảnh Đường Phố 3.0 được nâng cấp, mang đến giao diện tối ưu và khả năng chụp liên tục chất lượng cao. Với hỗ trợ định dạng SuperRAW cho hậu kỳ chuyên nghiệp, chế độ này kết hợp Chuẩn Mực Khoa Học Màu Sắc vivo và Hệ Màu Nhân Văn Chuẩn Mực Mới, bao gồm các bộ lọc: Đường Phố Nhân Văn, Chân Dung và Đời Sống, giúp người dùng bắt trọn những khoảnh khắc đời thường với độ chính xác cao và kết cấu hình ảnh tinh tế, giàu cảm xúc.

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh chân dung, X300 Ultra tận dụng tối đa lợi thế của Tiêu Cự Vàng 35mm và tiêu cự 85mm, kết hợp cùng công cụ xử lý hình ảnh NICE 3.0, mang đến khả năng tái tạo kết cấu da mềm mại và tạo ra những bức ảnh Chân Dung Tinh Chỉnh 200MP với chất lượng vượt trội tương đương các dòng máy ảnh chuyên dụng. Hệ thống có thể xử lý mượt mà mọi bối cảnh, đặc biệt xuất sắc trong các môi trường tự nhiên như công viên hay rừng cây, nhờ khả năng cân bằng hoàn hảo giữa kết cấu tổng thể với các lớp ánh sáng và bóng tối tự nhiên, tạo nên những bức chân dung có chiều sâu và chi tiết phong phú. Chân Dung Flash Hoàn Toàn Mới với Đèn Flash Tự Động Điều Chỉnh Zoom giúp nâng cao hiệu suất trong các điều kiện ánh sáng phức tạp, cảnh đêm hay tại các biểu tượng thành phố, giúp bắt trọn những khoảnh khắc chân dung rõ nét và tinh tế.

Chế Độ Phong Cảnh 2.0 mang đến trải nghiệm chụp ảnh phong cảnh chuyên nghiệp nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm. Điểm nhấn là sự xuất hiện lần đầu của Chế Độ Phong Cảnh Chuyên Nghiệp, cho phép tùy chỉnh các thông số chuyên sâu cùng hệ thống Thiết Lập Phong Cảnh Hoàn Toàn Mới. Với Chế Độ Phong Cảnh Chuyên Nghiệp, người dùng có thêm nhiều lựa chọn về tỉ lệ khung hình để bắt trọn những góc nhìn hùng vĩ. Đồng thời, việc hỗ trợ các định dạng chuyên nghiệp như RAW và SuperRAW mang lại không gian hậu kỳ rộng mở và quyền kiểm soát vô song cho các nhiếp ảnh gia phong cảnh.

Hơn thế nữa, X300 Ultra hỗ trợ tính năng Chụp Nhanh Theo Dõi Lấy Nét Tự Động 60fps kết hợp cùng thuật toán NICE do vivo tự phát triển, đảm bảo hình ảnh luôn sắc nét ngay cả trong các tình huống chuyển động nhanh như nhiếp ảnh thể thao hay động vật hoang dã. Ngoài ra, thiết bị còn cung cấp khả năng chụp liên tục chất lượng cao siêu nhanh với tốc độ 12 khung hình/giây, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đắt giá nào.

Tại thị trường Việt Nam, cuộc đua smartphone cao cấp không còn gói gọn trong cấu hình hay giá cả. Thay vào đó, cuộc cạnh tranh đã dịch chuyển sang mức độ đầu tư dài hạn, hệ sinh thái sản phẩm và những trải nghiệm khác biệt cốt lõi. Trong bối cảnh đó, vivo X300 Ultra chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng và nỗ lực của vivo tại phân khúc flagship này.