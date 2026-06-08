Hôm qua "nóng quá" bật điều hòa cả ngày, giờ muốn biết hết bao số điện, đây là cách xem ngay trên điện thoại

Thay vì chờ đến cuối tháng, bạn có thể kiểm soát lượng điện tiêu thụ của từng ngày để cân đối trong việc sử dụng giữa cao điểm nắng nóng.

Mỗi đợt cao điểm nắng nóng, hóa đơn tiền điện luôn là "nỗi ám ảnh" của nhiều hộ gia đình. Thay vì bị động chờ đến cuối tháng, việc chủ động kiểm soát lượng điện tiêu thụ theo từng ngày và ước tính số chữ điện cả tháng thông qua ứng dụng của EVN sẽ giúp người dân chủ động cân đối chi tiêu, tránh tình trạng hóa đơn tăng vọt ngoài tầm kiểm soát.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách khai thác hai tính năng hữu ích này trên ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cách xem lượng điện tiêu thụ chi tiết theo từng ngày

Nhờ hệ thống công tơ điện tử đo xa được phủ sóng rộng rãi, hiện nay dữ liệu tiêu thụ điện của các hộ gia đình được cập nhật theo thời gian thực lên hệ thống kiểm tra của EVN.

Nếu đang thắc mắc ngày hôm qua bật điều hòa cả ngày như thế thì tiêu tốn bao nhiêu điện, người dân có thể dễ dàng bóc tách lượng điện tiêu thụ của một ngày cụ thể thông qua các bước sau.

Đăng nhập và liên kết tài khoản: Tải ứng dụng tương ứng với khu vực đang sinh sống.

Mở ứng dụng EVN trên điện thoại (ví dụ: EVNHANOI tại Hà Nội, EVNHCMC tại TP.HCM, hoặc EPoint ...). Đăng nhập bằng số điện thoại và liên kết Mã khách hàng (mã PD, PA, PE... in trên hóa đơn tiền điện) để đồng bộ dữ liệu của gia đình.

Truy cập mục Tra cứu. Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục "Tra cứu chỉ số công tơ" hoặc "Điện năng tiêu thụ" . Chuyển chế độ xem từ Tháng sang Ngày.

Hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ cột trực quan. Bạn chọn tab "Theo ngày" , sau đó tùy chọn khoảng thời gian muốn kiểm tra. Khi chạm vào từng cột mốc ngày, ứng dụng sẽ hiển thị chính xác số kWh (số điện) mà gia đình đã tiêu thụ trong 24 giờ của ngày hôm đó.

Dựa vào biểu đồ này, bạn có thể đối chiếu xem ngày nào gia đình bật điều hòa nhiều, hoặc ngày nào sử dụng các thiết bị công suất lớn để điều chỉnh hành vi sử dụng điện ngay lập tức.

Cách xem ước tính số điện và tiền điện cả tháng

Một trong những tính năng "đắt giá" nhất trên các ứng dụng EVN hiện nay là khả năng dự báo. Hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu tiêu thụ của những ngày trước đó trong tháng, kết hợp với thuật toán và yếu tố thời tiết để đưa ra ước tính sản lượng cho cả tháng.

Để sử dụng tính năng này, người dân thực hiện như sau:

Bước 1: Tại mục "Điện năng tiêu thụ" , tìm tính năng "Ước tính điện năng tiêu thụ trong tháng" hoặc "Dự báo hóa đơn" (tên gọi có thể thay đổi tùy theo app của từng khu vực).

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động hiển thị hai số liệu dự báo quan trọng:

Sản lượng ước tính (kWh): Tổng số điện dự kiến gia đình sẽ dùng khi kết thúc chu kỳ hóa đơn.

Số tiền ước tính (VNĐ): Số tiền tương ứng với sản lượng dự báo, đã được tự động áp biểu giá điện sinh hoạt bậc thang hiện hành.

Những bộ công cụ hỗ trợ kiểm soát dòng tiền hữu ích khác

Bên cạnh việc tra cứu thủ công, các ứng dụng của EVN còn tích hợp nhiều công cụ thông minh giúp người dân "quản lý" hóa đơn một cách tự động:

Đầu tiên là tính năng Cảnh báo sản lượng , một giải pháp thiết thực giúp người dùng tránh được tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến cuối tháng. Tính năng này hoạt động dựa trên cơ chế thiết lập chủ động: người dùng tự cài đặt một "ngưỡng" tiêu thụ giới hạn theo nhu cầu (ví dụ: không vượt quá 30 số điện/ngày).

Ngay khi hệ thống ghi nhận lượng điện tiêu thụ vượt qua hạn mức này, ứng dụng sẽ lập tức gửi thông báo khẩn cấp về điện thoại để người dùng kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện.

Bên cạnh đó, nhằm mang lại sự minh bạch tuyệt đối cho hóa đơn gia đình, ứng dụng còn tích hợp Công cụ tính toán tiền điện . Với tính năng này, người dùng có thể tự nhập số điện thiết kế hoặc số điện thực tế đã tiêu thụ. Hệ thống sẽ tự động tính toán và đối chiếu, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra xem phía EVN đã áp số và tính tiền theo cơ chế lũy tiến bậc thang chính xác hay chưa.

Để các tính năng dự báo và cập nhật theo ngày hoạt động chính xác nhất, hộ gia đình cần được lắp đặt công tơ điện tử thông minh. Trong trường hợp khu vực sinh sống chưa được nâng cấp hệ thống đo xa, ứng dụng sẽ chỉ hiển thị chỉ số chốt cố định theo tháng và không thể sử dụng tính năng dự báo dòng tiền theo ngày.

Việc biến ứng dụng EVN thành một "trợ lý năng lượng" trong gia đình không chỉ giúp người dân minh bạch hóa chi phí sinh hoạt, mà còn là bước đi thiết thực để thực hành tiết kiệm điện, bảo vệ ngân sách gia đình trước những đợt nắng nóng cao điểm.