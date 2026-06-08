Thiết bị khử rung tim cứu sống Eriksen như thế nào?

Sau biến cố ngừng tim tại Euro 2020, Christian Eriksen một lần nữa phải nhập viện sau sự cố trên sân cỏ. Lần này, thiết bị khử rung tim cấy ghép đã giúp ngôi sao người Đan Mạch vượt qua tình huống nguy hiểm.

Năm năm sau khoảnh khắc ngừng tim gây chấn động tại Euro 2020, Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ toàn thế giới thót tim khi bất ngờ đổ gục trên sân cỏ.

Christian Eriksen khiến người hâm mộ thót tim khi bất ngờ gục ngã trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine. (Ảnh: EPA)

Lần này, thiết bị khử rung tim cấy ghép trong cơ thể đã phát huy tác dụng, giúp tiền vệ người Đan Mạch vượt qua tình huống nguy hiểm.

Thiết bị cứu sống Christian Eriksen

Sự việc xảy ra trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine diễn ra rạng sáng 8/6 tại thành phố Odense. Khi trận đấu đang diễn ra, Eriksen bất ngờ ôm ngực rồi ngã xuống sân khiến các đồng đội lập tức ra hiệu gọi đội ngũ y tế. Trận đấu nhanh chóng bị tạm dừng trong sự lo lắng của hàng chục nghìn khán giả.

Những hình ảnh này lập tức gợi lại ký ức đau lòng tại Euro 2020, khi Eriksen bị ngừng tim ngay trên sân trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan. Khi đó, anh đã được các bác sĩ cứu sống sau nhiều phút chiến đấu với tử thần.

Thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD) trong cơ thể Eriksen đã cứu anh khỏi tình huống sinh tử

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch sau đó trấn an người hâm mộ khi xác nhận Eriksen vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định khi được đưa tới bệnh viện cùng vợ, Sabrina.

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen cho biết thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD) trong cơ thể Eriksen đã hoạt động chính xác.

"Christian hiện ổn định. Cậu ấy có thể tự đi khỏi sân. Theo đánh giá ban đầu, thiết bị đã phản ứng đúng như chức năng được thiết kế. Christian chỉ bất tỉnh trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng lấy lại ý thức", ông Boesen cho biết.

Dù vậy, nguyên nhân cụ thể dẫn tới sự cố vẫn chưa được xác định. Eriksen sẽ tiếp tục trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu trước khi các bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng.

Sau biến cố tại Euro 2020, Eriksen được cấy máy khử rung tim tự động (ICD - Implantable Cardioverter Defibrillator), một thiết bị chuyên dùng cho những bệnh nhân có nguy cơ rối loạn nhịp tim nghiêm trọng hoặc ngừng tim đột ngột.

Mô tả cách hoạt động của máy tạo nhịp tim đặt bên trong cơ thể. (Ảnh: DAIC)

ICD được đặt dưới da, thường ở vùng ngực, có khả năng theo dõi nhịp tim liên tục 24/7. Khi phát hiện nhịp tim nguy hiểm, thiết bị sẽ tự động phát xung điện để đưa tim trở lại trạng thái bình thường.

Theo các chuyên gia tim mạch, chính thiết bị này đã giúp Eriksen tránh được nguy cơ tái diễn thảm kịch năm 2021.

Tại châu Âu, chi phí cấy ghép một máy ICD có thể lên tới khoảng 37.000 USD (gần 850 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí phẫu thuật, gây mê và chăm sóc hậu phẫu.

Máy AED từng giúp Eriksen hồi sinh tại Euro 2020

Trước khi được cấy ICD, Eriksen đã được cứu sống nhờ sự phối hợp giữa hồi sức tim phổi (CPR) và máy khử rung tim ngoài tự động (AED).

AED là thiết bị cấp cứu được sử dụng trong những trường hợp tim ngừng đập hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Máy hoạt động bằng cách phân tích nhịp tim của nạn nhân thông qua các điện cực gắn trên ngực. Nếu phát hiện bất thường, thiết bị sẽ hướng dẫn người cấp cứu thực hiện thao tác sốc điện để khôi phục hoạt động của tim.

Hướng dẫn cách gắn miếng dán khử rung tim cho người lớn và trẻ em

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), AED có thể sử dụng cho cả người lớn và trẻ em từ một tuổi trở lên. Nhờ thiết kế đơn giản, ngay cả những người không có chuyên môn y tế cũng có thể sử dụng thiết bị này trong trường hợp khẩn cấp.

Bác sĩ tim mạch Sam Mohiddin nhận định thời gian xử lý là yếu tố quyết định trong các ca ngừng tim đột ngột.

"Nếu bệnh nhân không được cứu kịp thời sau cơn ngừng tim, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là những người xung quanh phải nhanh chóng nhận ra tình huống, thực hiện hồi sức tim phổi và sử dụng máy khử rung tim càng sớm càng tốt", ông nói.

Hiện nay, AED được trang bị rộng rãi tại sân vận động, sân bay, trung tâm thương mại, trường học và các khu vực tập trung đông người. Giá một thiết bị AED thường từ hơn 1.000 USD tùy chủng loại và nhà sản xuất.

Hiện toàn bộ làng túc cầu đang hướng về Eriksen, hy vọng tiền vệ 34 tuổi sẽ một lần nữa vượt qua thử thách sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp mà anh đã kiên cường gìn giữ suốt nhiều năm qua.

Tham khảo Hindustan Times