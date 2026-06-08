Quy định mới về đăng ký thường trú từ ngày 1/7, tất cả người dân cần biết

Quy định mới này sẽ bảo đảm tốt hơn quyền cư trú hợp pháp của công dân, đặc biệt đối với trẻ em, người yếu thế, người cao tuổi có nhu cầu sinh sống cùng thân nhân.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Trong số các nội dung được điều chỉnh, điểm đáng chú ý được dư luận quan tâm là việc sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đăng ký thường trú của công dân tại Điều 20 Luật Cư trú. Việc sửa đổi tập trung vào khoản 2 và khoản 8 Điều 20, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền cư trú hợp pháp của công dân, đặc biệt đối với trẻ em, người yếu thế, người cao tuổi có nhu cầu sinh sống cùng thân nhân.

Theo đó, khoản 2 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn trong việc đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của người đăng ký. Cụ thể:

Người dưới 6 tuổi được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về ở với cha, mẹ, người giám hộ mà không cần sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó.

Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; người từ đủ 6 tuổi trở lên về ở với cha, mẹ, người giám hộ; cha, mẹ về ở với con; người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi về ở với người giám hộ;

Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột;

Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột.

Bên cạnh đó, khoản 8 Điều 20 cũng được sửa đổi nhằm phù hợp với các thay đổi tại khoản 2: Công dân không được đăng ký thường trú mới tại các địa điểm không thuộc diện được phép theo Điều 23 Luật Cư trú. Tuy nhiên, vẫn cho phép đăng ký đối với người dưới 6 tuổi khi về ở với cha, mẹ hoặc người giám hộ tại chỗ ở hợp pháp không thuộc sở hữu của mình và trường hợp được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 sửa đổi.