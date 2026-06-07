Từ 8/6, VNeID chính thức tích hợp thêm giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết

Bắt đầu từ ngày 8/6, VNeID bổ sung thêm giấy tờ quan trọng, mở rộng tiện ích phục vụ người dân.

Từ ngày 8/6/2026, giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNeID và ứng dụng giao thông số VNeTraffic theo quy định mới của Bộ Công an. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa giấy tờ cá nhân, giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông và thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện.

Theo Thông tư số 37/2026 của Bộ Công an, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được đồng bộ và lưu trữ trên các nền tảng số do Bộ Công an quản lý. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe, người dân có thể lựa chọn nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, qua dịch vụ bưu chính hoặc trên Cổng Dịch vụ công.

Điểm đáng chú ý là từ ngày 8/6, người điều khiển phương tiện có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe trên VNeID hoặc VNeTraffic để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Việc xác thực sẽ được thực hiện thông qua dữ liệu điện tử và mã QR, thay thế cho hình thức kiểm tra giấy tờ bản cứng truyền thống.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe lên các nền tảng số được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể số lượng giấy tờ người dân phải mang theo khi tham gia giao thông. Chủ phương tiện chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng để chứng minh quyền sở hữu phương tiện hoặc phục vụ các thủ tục hành chính liên quan.

Ngoài ra, dữ liệu đăng ký xe được số hóa cũng góp phần tạo thuận lợi cho công tác đăng kiểm, quản lý phương tiện và giải quyết thủ tục hành chính. Trong nhiều trường hợp, thông tin điện tử được tích hợp trên VNeID có thể được sử dụng thay cho giấy đăng ký xe bản giấy theo quy định hiện hành.

Cách tích hợp giấy đăng ký xe vào VNeID

Để tích hợp giấy chứng nhận đăng ký xe lên ứng dụng VNeID, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Tại giao diện chính, truy cập mục "Ví giấy tờ", chọn "Tích hợp thông tin", tiếp tục nhấn "Tạo mới yêu cầu" và lựa chọn "Đăng ký xe".

Sau đó, người dùng nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu gồm loại phương tiện, số khung, biển kiểm soát và màu biển số. Những trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải khai báo.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tiến hành tra cứu, đối chiếu dữ liệu để xác thực và phê duyệt. Nếu việc xác thực không thành công, người dân cần liên hệ cơ quan đã cấp giấy đăng ký xe để cập nhật hoặc bổ sung thông tin còn thiếu, chẳng hạn như đồng bộ dữ liệu từ CMND sang CCCD.

Trước đó, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe và các giấy tờ cá nhân khác. Việc bổ sung giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giấy tờ điện tử, hướng tới mục tiêu xây dựng công dân số và nền hành chính số tại Việt Nam.

Cách tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID

Người dùng đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2, chọn mục "Ví giấy tờ", sau đó vào phần "Tích hợp giấy tờ" và nhập mã passcode 6 số.

Tiếp theo, chọn "Tạo mới yêu cầu", tại mục "Loại thông tin" chọn "Giấy phép lái xe", điền đầy đủ số giấy phép lái xe, hạng giấy phép lái xe và gửi yêu cầu xác thực. Sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt, thông tin sẽ hiển thị trên ứng dụng.

Để xuất trình giấy phép lái xe điện tử, người dùng chỉ cần truy cập mục "Ví giấy tờ", chọn "Xuất trình giấy tờ", nhập passcode và lựa chọn "Giấy phép lái xe". Toàn bộ thông tin sẽ được hiển thị để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Với việc liên tục mở rộng danh mục giấy tờ điện tử, VNeID đang từng bước trở thành "ví giấy tờ số" của người dân, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh