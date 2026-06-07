Tài khoản ngân hàng hơn 3 năm không giao dịch có thể bị đóng

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất cho phép đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 3 năm trở lên.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên. (Ảnh minh hoạ)

So với quy định hiện hành, dự thảo tập trung sửa đổi nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, hoạt động thanh toán quốc tế và điều kiện hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế xử lý đối với các tài khoản thanh toán không còn được sử dụng trong thời gian dài, thường được gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Đề xuất đóng tài khoản không giao dịch từ 3 năm trở lên

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP, tài khoản thanh toán được đóng trong các trường hợp như: chủ tài khoản có yêu cầu; chủ tài khoản là cá nhân đã chết hoặc bị tuyên bố đã chết; tổ chức có tài khoản chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; hoặc chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm liên quan đến tài khoản thanh toán.

Tại dự thảo mới, NHNN đề xuất bổ sung thêm trường hợp được đóng tài khoản thanh toán khi tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 3 năm trở lên kể từ thời điểm phát sinh giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản, trừ trường hợp khách hàng và ngân hàng có thỏa thuận khác.

Theo cơ quan soạn thảo, thực tế hiện nay tồn tại số lượng lớn tài khoản thanh toán không còn được sử dụng hoặc bị bỏ quên trong thời gian dài. Trong khi đó, pháp luật hiện hành chủ yếu cho phép ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận phương thức xử lý các tài khoản này.

Đối với những tài khoản được mở trước khi Nghị định 52/2024/NĐ-CP và Thông tư 17/2024/TT-NHNN có hiệu lực, nhiều trường hợp chưa có thỏa thuận cụ thể giữa hai bên, dẫn đến vướng mắc trong quá trình xử lý.

Làm rõ cách xử lý số dư còn lại sau khi đóng tài khoản

Dự thảo cũng sửa đổi quy định liên quan đến việc xử lý số dư còn lại sau khi tài khoản thanh toán bị đóng.

Nếu quy định hiện hành chỉ nêu trường hợp người thụ hưởng hợp pháp đã được thông báo nhưng không đến nhận số tiền còn lại trong tài khoản, thì dự thảo lần này quy định cụ thể hơn. Theo đó, ngân hàng sẽ tiếp tục theo dõi số dư còn lại để hoàn trả cho người thụ hưởng hợp pháp khi có yêu cầu hoặc thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bổ sung quy định này được kỳ vọng giúp bảo đảm quyền lợi của chủ tài khoản và người thụ hưởng hợp pháp, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong quá trình xử lý tài khoản không còn hoạt động.

Ngoài nội dung liên quan đến tài khoản thanh toán, dự thảo còn sửa đổi một số quy định về hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại NHNN theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cụ thể, cơ quan tiếp nhận được phép chủ động khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu đã được công bố để thay thế một số giấy tờ trong hồ sơ mà tổ chức phải nộp.

Theo NHNN, việc sửa đổi nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Thời báo Ngân hàng