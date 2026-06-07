Mong chờ gì ở WWDC 2026: Siri dùng Gemini, người dùng iPhone 11 nhận tin buồn và loạt nâng cấp cũng đáng để xem

Đây là lần đầu tiên Siri có thể được coi là đối thủ thực sự của ChatGPT - nếu Apple thực sự làm được những gì đang đồn ngoài kia!

Apple sẽ tổ chức WWDC 2026 từ ngày 8 đến 12/6/2026 - hội nghị nhà phát triển thường niên lần thứ 37 của hãng. Keynote chính thức dự kiến diễn ra lúc 0 giờ đêm rạng sáng 9/6 theo giờ Việt Nam, và năm nay có ít nhất hai lý do để theo dõi: Siri có thể lột xác hoàn toàn, còn Tim Cook sẽ đứng trên sân khấu này lần cuối cùng với tư cách CEO.

Siri dùng AI của Google, tham vọng đấu ChatGPT

Theo Bloomberg, thay đổi lớn nhất tại WWDC 2026 không phải là một tính năng phần mềm mà là một quyết định chiến lược: Apple đang trả cho Google khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để được dùng mô hình AI Gemini tùy chỉnh, và mô hình này sẽ là "bộ não" mới của Siri.

Đây là tin đồn - Apple chưa xác nhận bất cứ điều gì. Nhưng nguồn là Mark Gurman của Bloomberg, người có track record chính xác cao trong nhiều năm qua, và các chi tiết kỹ thuật được mô tả cụ thể đến mức khó bịa: hạ tầng suy luận chạy trên chip Nvidia B200 trong các cụm máy chủ Private Cloud Compute của Apple, trọng số mô hình Gemini đặt trong phần cứng của Apple - không phải máy chủ của Google, và hợp đồng được thiết kế để Google không thể dùng dữ liệu người dùng Apple để huấn luyện lại mô hình của mình.

Kết quả kỳ vọng là một Siri mới hơn về cơ bản so với những gì người dùng biết hiện tại. Siri sẽ có ứng dụng riêng độc lập, giao diện giống ChatGPT - bong bóng hội thoại, lịch sử trò chuyện đồng bộ qua iCloud, có thể đính kèm ảnh và tài liệu. Người dùng sẽ nhắn tin hoặc nói chuyện với Siri giống như với một chatbot thực sự.

Khả năng mới được đồn đến gồm hai điểm quan trọng. Một là "personal context" (tạm dịch: ngữ cảnh cá nhân) - Siri sẽ đọc được email, tin nhắn, file, ảnh để trả lời câu hỏi liên quan đến dữ liệu cá nhân của người dùng. Hai là "onscreen awareness" - Siri nhìn thấy nội dung đang hiển thị trên màn hình và thực hiện hành động với nội dung đó.

Ngoài ra, một panel tìm kiếm toàn hệ thống "Search or Ask" được kích hoạt bằng cách vuốt xuống từ giữa màn hình sẽ cho phép người dùng chọn định tuyến câu hỏi tới Siri, ChatGPT hoặc Google Gemini. Tính năng "Extensions" trong phần cài đặt Apple Intelligence sẽ mở rộng thêm cho người dùng chọn dùng Claude của Anthropic. Nói cách khác, iPhone sẽ trở thành nơi người dùng chọn AI của mình, không bị ràng buộc vào Siri.

iOS 27, macOS 27, watchOS 27

Cùng với Siri, Apple dự kiến công bố toàn bộ hệ điều hành mới tại WWDC: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, và visionOS 27. Tất cả vẫn chưa có tên gọi riêng cho macOS - điều này sẽ được xác nhận tại keynote.

iOS 27 được đồn là mang theo một số thay đổi thực dụng bên cạnh Siri. Camera app sẽ được tích hợp một chế độ "Visual Intelligence" mới thay thế cho nút Camera Control, dùng Google Image Search để nhận diện đồ vật qua ống kính. Ứng dụng Photos nhận thêm ba công cụ chỉnh sửa bằng AI: Extend (mở rộng khung ảnh ra ngoài vùng gốc), Enhance (tự cải thiện màu sắc và ánh sáng), và Reframe (chỉnh lại góc nhìn sau khi chụp, chủ yếu cho ảnh không gian). Bàn phím sẽ thêm tính năng gợi ý từ thay thế theo ngữ pháp - gần giống Grammarly hơn là autocorrect đơn thuần. Ứng dụng Wallet có thêm tùy chọn quét thẻ vật lý để tạo phiên bản kỹ thuật số. Notification Center cũng được chuyển về vuốt từ cạnh trái - thay vì vuốt từ trên xuống như hiện nay.

Một từ khóa đang xuất hiện nhiều trong cộng đồng Apple là "Snow Leopard moment" - ám chỉ bản cập nhật macOS Snow Leopard năm 2009, khi Apple không thêm tính năng mới mà tập trung dọn dẹp code, cải thiện hiệu năng và độ ổn định. iOS 27 được mô tả tương tự: làm sạch nền tảng, tiêu hao pin ít hơn, chạy mượt hơn trên thiết bị cũ hơn. Cần lưu ý rằng đây vừa là kỳ vọng vừa mâu thuẫn với danh sách tính năng mới đang được đồn đoán - "Snow Leopard" thực sự nghĩa là không có tính năng mới, còn iOS 27 có vẻ đang thêm khá nhiều.

watchOS 27 dự kiến bổ sung mặt đồng hồ biến thể của "Modular Ultra" - kiểu mặt đồng hồ trước đây chỉ có trên Apple Watch Ultra - cho các dòng Apple Watch thông thường, kèm cải thiện theo dõi nhịp tim.

iPhone 11 bị loại khỏi iOS 27

Theo danh sách thiết bị rò rỉ mà MacRumors và 9to5Mac đăng, iOS 27 sẽ yêu cầu tối thiểu chip A14 Bionic. Điều này đồng nghĩa iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max - dùng chip A13 - sẽ không được cập nhật lên iOS 27. iPhone SE thế hệ 2 cũng nằm trong nhóm bị loại. Từ iPhone 12 trở lên và iPhone SE thế hệ 3 vẫn được hỗ trợ.

Đây là thông tin chưa được Apple xác nhận - danh sách chính thức sẽ công bố tại keynote ngày 8/6.

Lần cuối của Tim Cook trên sân khấu này

Bên cạnh phần mềm, WWDC 2026 còn mang ý nghĩa lịch sử riêng: Tim Cook sẽ đứng trên sân khấu keynote lần cuối với tư cách CEO. Apple thông báo vào tháng 4/2026 rằng Tim Cook sẽ rời ghế CEO vào ngày 1/9/2026 sau 15 năm nắm quyền từ khi Steve Jobs qua đời. John Ternus - hiện là Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng, người đứng sau dòng chip Apple Silicon - sẽ tiếp quản. Tim Cook ở lại với vai trò Chủ tịch Điều hành.

Điều này tạo thêm áp lực cho WWDC năm nay: Apple từng hứa hẹn về Siri thông minh hơn tại WWDC 2024, rồi trì hoãn qua iOS 18, tiếp tục trì hoãn qua iOS 19, và phải dàn xếp vụ kiện tập thể 250 triệu USD vì quảng cáo tính năng không giao được. WWDC 2026 thực chất là lần "trả bài" cho Tim Cook trước khi ông rời đi - và là nền tảng mà John Ternus kế thừa.

Keynote WWDC 2026 bắt đầu lúc 0 giờ đêm rạng sáng 9/6/2026 theo giờ Việt Nam, phát trực tiếp trên YouTube, apple.com và Apple TV app.