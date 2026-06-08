Chi tiết 2 mẫu xe máy điện mới của Honda

Thị trường xe máy điện Việt Nam vừa chứng kiến một bước đi mạnh mẽ mới của Honda khi hãng chính thức mở bán mẫu CUV e: và công bố giá bán cho dòng xe UC3.

Sau một thời gian dài thăm dò thị trường thông qua hình thức cho thuê, Honda CUV e: đã chính thức được mở bán thương mại với các tùy chọn vô cùng linh hoạt. Người dùng có thể sở hữu xe với mức giá 45 triệu đồng (chưa bao gồm pin), hoặc bỏ ra 65 triệu đồng để mua trọn gói xe kèm theo hai viên pin và hai bộ sạc. Cùng với đó, hãng xe Nhật Bản vẫn duy trì các gói thuê pin nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành ban đầu cho khách hàng. Mức giá này nhanh chóng đưa CUV e: thoát khỏi cái bóng của một chiếc xe máy điện phổ thông như người đàn em ICON e: ra mắt năm ngoái, vươn lên cạnh tranh sòng phẳng với nhiều dòng xe tay ga chạy xăng truyền thống đang rất ăn khách hiện nay.

Bước sang tháng 7/2026 tới đây, Honda sẽ tiếp tục đưa mẫu UC3 lên kệ với một định vị cao cấp hơn hẳn. Dù mức giá bán lẻ đề xuất chạm mốc 80 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 81,4 triệu đồng cho bản đặc biệt, người dùng mua xe trong giai đoạn đầu mở bán sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hấp dẫn dao động từ 56,5 đến 57,9 triệu đồng. Dù đã áp dụng các chính sách khuyến mãi kích cầu, việc cả hai sản phẩm mới nhất đều vượt mốc 40 triệu đồng cho thấy Honda đang từng bước thiết lập một tiêu chuẩn mới về giá bán cũng như trải nghiệm sử dụng trong phân khúc xe máy điện cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Mỗi mẫu xe điện mới của Honda đều mang một DNA thiết kế và sứ mệnh riêng biệt để đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân đô thị. Trong đó, CUV e: được tinh chỉnh tối ưu cho việc di chuyển linh hoạt hàng ngày với hệ thống hai viên pin có thể tháo rời vô cùng tiện lợi. Xe được thừa hưởng hàng loạt tiện ích quen thuộc trên các dòng tay ga cao cấp hiện nay, điển hình như hệ thống khóa thông minh smartkey chống trộm và màn hình hiển thị kỹ thuật số sắc nét.

Tiến lên phân khúc cao hơn, mẫu UC3 lại chứng tỏ đẳng cấp bằng việc sử dụng công nghệ pin LFP cố định mang lại độ bền bỉ và tính an toàn vượt trội. Điểm sáng lớn nhất của mẫu xe này chính là khả năng vận hành lên tới 120 km sau mỗi lần sạc đầy, góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại về cự ly di chuyển của người dùng xe điện. Bên cạnh việc tương thích với các bộ sạc tại nhà thông thường, UC3 còn được tích hợp công nghệ sạc nhanh, giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian chờ nạp năng lượng trong những chuyến hành trình dài.

Không chỉ mang đến những sản phẩm phần cứng chất lượng, Honda còn chứng minh cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam bằng việc xây dựng một hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh. Nhằm giải quyết triệt để rào cản về thời gian sạc pin - nỗi lo lớn nhất của người dùng hiện nay, hãng đã tiên phong triển khai hệ thống trạm đổi pin Honda e:Swap Battery Station dành riêng cho dòng CUV e:. Thay vì phải cắm sạc nhiều giờ liền, người dùng chỉ việc thao tác đổi viên pin đã cạn lấy một viên pin đầy năng lượng tại trạm một cách nhanh chóng.

Song song đó, nền tảng hạ tầng dành cho mẫu xe cao cấp UC3 cũng đang được gấp rút hoàn thiện với mạng lưới trạm sạc Honda Motor Charger Hub. Hệ thống này dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 tại một số tỉnh thành trọng điểm. Việc đồng loạt tung ra các dòng xe điện chất lượng cao kèm theo hệ thống trạm sạc và đổi pin phủ sóng rộng rãi cho thấy Honda đang rất nghiêm túc trong việc kiến tạo lại thói quen di chuyển xanh. Đây hứa hẹn sẽ là một đối trọng lớn, tạo ra thế chân vạc cạnh tranh khốc liệt cùng với các thương hiệu xe máy điện nội địa và quốc tế đang làm mưa làm gió trên thị trường.