WWDC 2026 đêm nay: Apple sẽ mang gì đến cho người dùng iPhone?

WWDC 2026 hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý cho người dùng Apple khi AI được tích hợp sâu hơn vào iPhone, iPad, Mac và các thiết bị khác.

Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 của Apple sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/6 (0h ngày 9/6 giờ Việt Nam), nơi hãng dự kiến công bố loạt nền tảng phần mềm mới gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27.

Khác với những năm trước khi giao diện thường là tâm điểm, WWDC 2026 được cho là sẽ tập trung mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cải thiện hiệu năng, độ ổn định và thời lượng pin trên các thiết bị.

Siri thế hệ mới trở thành tâm điểm

Theo các nguồn tin từ Bloomberg, Apple đang phát triển phiên bản Siri hoàn toàn mới với tham vọng biến trợ lý ảo thành một nền tảng AI đa năng có khả năng hiểu ngữ cảnh, thực hiện nhiều tác vụ liên tiếp và điều khiển sâu các ứng dụng trên thiết bị.

Apple được cho là sẽ giới thiệu phiên bản Siri hoàn toàn mới với khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, thực hiện nhiều tác vụ liên tiếp và tương tác tự nhiên như chatbot AI. (Ảnh: Bloomberg)

Người dùng có thể yêu cầu Siri soạn email từ các thông tin có sẵn, tìm kiếm dữ liệu trong ghi chú, lịch làm việc, danh bạ hoặc trên Internet để đưa ra câu trả lời phù hợp. Siri cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thực hiện nhiều yêu cầu trong cùng một câu lệnh, chẳng hạn kiểm tra thời tiết, tạo lịch hẹn và gửi tin nhắn cho người thân.

Giao diện Siri được cho là sẽ được thiết kế lại, tích hợp sâu với Dynamic Island trên các mẫu iPhone mới. Apple cũng được cho là sẽ bổ sung chế độ “Search or Ask”, cho phép người dùng nhập văn bản hoặc sử dụng giọng nói để tương tác với AI.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng hỗ trợ các mô hình AI bên thứ ba. Thay vì chỉ sử dụng công nghệ nội bộ hoặc ChatGPT như hiện nay, Apple có thể mở rộng lựa chọn sang các nền tảng như Gemini hay Claude.

Ngoài ra, Siri nhiều khả năng sẽ xuất hiện dưới dạng một ứng dụng độc lập với lịch sử hội thoại, hỗ trợ đính kèm tài liệu và hình ảnh tương tự các chatbot AI phổ biến hiện nay.

Loạt ứng dụng được bổ sung AI

Không chỉ Siri, Apple được cho là sẽ đưa AI vào nhiều ứng dụng hệ thống.

Trong ứng dụng Camera, tính năng Visual Intelligence có thể được tích hợp trực tiếp, cho phép nhận diện vật thể, văn bản và cung cấp thông tin liên quan thông qua AI.

Không chỉ Siri, Apple được cho là sẽ tích hợp AI vào Camera, Photos, Safari và Shortcuts.

Ứng dụng Ảnh (Photos) dự kiến nhận thêm các công cụ chỉnh sửa như mở rộng khung hình, thay đổi bố cục ảnh hoặc lấp đầy vùng trống bằng AI. Đây là những tính năng mà Google và Samsung đã triển khai từ trước.

Safari cũng được nâng cấp với khả năng tự động sắp xếp các tab theo chủ đề như công việc, mua sắm hoặc du lịch. Trong khi đó, Genmoji và Image Playground được cải thiện chất lượng hình ảnh, đồng thời bổ sung các gợi ý thông minh dựa trên nội dung người dùng thường sử dụng.

Ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) cũng có thể được nâng cấp đáng kể khi cho phép tạo quy trình tự động chỉ bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải thiết lập thủ công như hiện nay.

Một số tính năng khác được đồn đoán bao gồm công cụ hỗ trợ viết văn bản bằng AI, kiểm tra ngữ pháp nâng cao và khả năng tạo hình nền từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.

iOS 27 tập trung tối ưu trải nghiệm

Bên cạnh AI, Apple được cho là sẽ dành nhiều nguồn lực cho việc cải thiện hiệu năng và sửa lỗi trên toàn bộ hệ sinh thái.

Trên iOS 27, ứng dụng Camera có thể được thiết kế lại với khả năng tùy biến các nút điều khiển theo nhu cầu sử dụng. Hệ thống thông báo cũng được điều chỉnh để phù hợp với các thao tác cử chỉ mới.

Bên cạnh AI, iOS 27 được kỳ vọng cải thiện độ ổn định, tăng tốc độ phản hồi và tối ưu thời lượng pin iPhone. (Ảnh: 9to5Mac)

Ứng dụng Wallet được bổ sung tính năng tạo thẻ tùy chỉnh từ vé điện tử hoặc thẻ quà tặng, đồng thời hỗ trợ chia hóa đơn thông qua ảnh chụp biên lai và gửi yêu cầu thanh toán trực tiếp qua tin nhắn.

Safari sẽ có giao diện Start Page mới với các khu vực riêng cho trang web yêu thích, dấu trang, nội dung đã lưu và lịch sử duyệt web. Ứng dụng Thời tiết cũng được tinh chỉnh nhằm hiển thị nhanh các dữ liệu quan trọng như lượng mưa, tốc độ gió hay độ ẩm.

Ngoài ra, Apple dự kiến tiếp tục hoàn thiện các hiệu ứng giao diện trên macOS 27 nhằm cải thiện khả năng hiển thị văn bản và tăng độ mượt mà khi sử dụng.

Chuẩn bị cho iPhone màn hình gập

Một trong những điểm đáng chú ý tại WWDC năm nay là việc iOS 27 được cho là sẽ bổ sung các thay đổi nhằm chuẩn bị cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Nhiều nguồn tin cho rằng iOS 27 sẽ mang đến các thay đổi về giao diện và đa nhiệm nhằm phục vụ mẫu iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt sắp tới. (Ảnh minh hoạ: Sourav/Twitter)

Dù chưa tiết lộ chi tiết, các thay đổi về giao diện, khả năng đa nhiệm và quản lý ứng dụng được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu trải nghiệm trên thiết bị mới.

Bên cạnh đó, watchOS 27 nhiều khả năng sẽ có thêm mặt đồng hồ mới lấy cảm hứng từ Apple Watch Ultra, trong khi các tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập tiếp tục được cải tiến.

Nếu không có thay đổi vào phút chót, các phiên bản thử nghiệm của iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 sẽ được phát hành ngay sau bài phát biểu khai mạc WWDC 2026. Bản cập nhật chính thức dự kiến đến tay người dùng vào tháng 9 cùng thế hệ iPhone mới.