Xăng E5 được khuyên dùng cho xe đời cũ, người dân có thể tìm mua tại đâu?

Xe đời cũ được khuyến nghị sử dụng xăng E5 để tối ưu khả năng vận hành và bảo vệ động cơ, nhưng loại nhiên liệu này hiện còn được bán ở đâu?

Câu hỏi 1/4: Từ ngày 1/6/2026, trên thị trường Việt Nam chỉ còn bán những loại xăng nào?

A. Chỉ còn xăng khoáng RON 95

B. Xăng E5 và RON 95

C. Xăng E5 và E10

D. Chỉ còn xăng E10

Đáp án đúng là: C. Xăng E5 và E10

Giải thích: Từ ngày 1/6/2026, xăng khoáng RON 95 đã bị thay thế hoàn toàn bởi hai loại xăng sinh học E5 và E10. Việc chuyển đổi này nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, xăng E5 vẫn được duy trì đến hết năm 2030 để phục vụ các phương tiện cũ không tương thích hoàn toàn với E10.

Câu hỏi 2/4: Theo Bộ Công Thương, xăng E5 sẽ được duy trì bán đến khi nào?

A. Đến hết năm 2026

B. Đến hết năm 2030

C. Chỉ đến hết năm 2027

D. Vĩnh viễn

Đáp án đúng là: B. Đến hết năm 2030

Giải thích: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xác nhận xăng E5 sẽ tiếp tục được bán đến hết năm 2030 để đảm bảo tương thích với các dòng xe cũ, xe máy nông nghiệp và phương tiện chưa phù hợp với E10. Điều này giúp tránh rủi ro cho hàng triệu phương tiện đang lưu hành.

Câu hỏi 3/4: Hiện nay trên cả nước có bao nhiêu cây xăng bán xăng E5 RON 92?

A. Hơn 100 cửa hàng

B. Khoảng 200 cửa hàng

C. Hơn 400 cửa hàng

D. Hơn 1.000 cửa hàng

Đáp án đúng là: C. Hơn 400 cửa hàng

Giải thích: Theo ứng dụng “Quanh tôi” của Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương), hiện cả nước có hơn 400 cửa hàng bán xăng E5 RON 92. Tuy nhiên, phân bố không đồng đều: Hà Nội khoảng 11 cửa hàng, TP.HCM chỉ 1-2 cửa hàng, khiến nhiều người dùng xe cũ gặp khó khăn khi tìm mua.

Câu hỏi 4/4: Bộ Công Thương khuyến cáo loại phương tiện nào nên ưu tiên dùng xăng E5?

A. Xe ô tô đời mới sản xuất sau năm 2015

B. Xe quá cũ và máy móc nông nghiệp

C. Tất cả các loại xe máy hiện đại

D. Chỉ xe ô tô nhập khẩu

Đáp án đúng là: B. Xe quá cũ và máy móc nông nghiệp

Giải thích: Bộ Công Thương khuyến cáo các xe ô tô, xe máy, máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá… quá cũ (đặc biệt dùng bộ chế hòa khí) nên dùng xăng E5 vì chưa khẳng định tương thích hoàn toàn với E10. Người dùng có thể dùng ứng dụng “Quanh tôi” để tìm cửa hàng bán E5 gần nhất.