Công an khuyến khích người dân sử dụng tính năng này trên VNeID

Ứng dụng VNeID đã tích hợp tính năng tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc, giúp người dân dễ dàng gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng nhanh chóng, thuận tiện trên nền tảng số.

Công an TP Cần Thơ cho biết, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đã tích hợp thêm tính năng “Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc”.

Đây là kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến, cho phép người dân dễ dàng gửi ý kiến, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan chức năng một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn trên môi trường số.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, thông qua tính năng này, người dân có thể phản ánh các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; hoặc các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội cần cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng giúp tăng cường vai trò giám sát của người dân. Đồng thời thắt chặt hơn mối liên hệ giữa người dân và các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về an ninh, trật tự.

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, mang lại nhiều tiện ích như tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời người dân không cần trực tiếp đến cơ quan Công an hay các đơn vị chức năng để gửi phản ánh.

Sau khi tiếp nhận, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét, xử lý theo đúng quy định; người dân cũng có thể theo dõi trạng thái giải quyết trực tiếp ngay trên ứng dụng VNeID.

Để gửi góp ý, phản ánh hoặc vướng mắc trên ứng dụng VNeID, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục “Dịch vụ khác”.

Bước 2: Chọn chức năng “Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc”.

Bước 3: Lựa chọn một trong các nhóm nội dung:

- Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự;

- Kiến nghị, phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;

- Phản ánh khó khăn, vướng mắc.

Bước 4: Tạo yêu cầu mới và nhập đầy đủ thông tin, nội dung phản ánh hoặc kiến nghị.

Bước 5: Đính kèm hình ảnh, video hoặc tài liệu liên quan (nếu có) để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận nội dung gửi.

Bước 7: Thực hiện xác thực bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID), vân tay (Touch ID) hoặc mật khẩu thiết bị theo yêu cầu của hệ thống.

Bước 8: Gửi yêu cầu và theo dõi trạng thái xử lý trên ứng dụng.

Công an TP Cần Thơ khuyến khích người dân chủ động sử dụng tính năng “Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc” trên VNeID để kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, bất cập trong thủ tục hành chính cũng như những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Các thông tin do người dân cung cấp sẽ góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc tăng cường tương tác giữa người dân và cơ quan nhà nước thông qua nền tảng số cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đồng thời thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trong giai đoạn hiện nay.

(Nguồn: Công an TP Cần Thơ) ﻿