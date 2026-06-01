iOS 27 chính thức ra mắt, nhiều iPhone cũ được cập nhật

Cùng với iOS 27, Apple cũng công bố danh sách iPhone được hỗ trợ nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới.

Apple đã chính thức giới thiệu iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026. Đáng chú ý, bản cập nhật mới vẫn hỗ trợ toàn bộ các mẫu iPhone đang chạy iOS 26, bao gồm cả dòng iPhone 11 ra mắt từ năm 2019.

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026, Apple đã chính thức ra mắt hệ điều hành iOS 27 với hàng loạt nâng cấp dành cho Siri, các tính năng Apple Intelligence cùng nhiều cải tiến về hiệu năng và độ ổn định.

Bên cạnh đó, hãng cũng tiếp tục hoàn thiện ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass, vốn được giới thiệu trên các phiên bản phần mềm gần đây.

Danh sách các mẫu iPhone được cập nhật iOS 27.

Một trong những thông tin được người dùng quan tâm nhất là danh sách thiết bị tương thích với iOS 27. Theo Apple, tất cả các mẫu iPhone đang chạy iOS 26 đều có thể nâng cấp lên phiên bản mới khi hệ điều hành này được phát hành chính thức vào cuối năm nay.

Danh sách iPhone hỗ trợ iOS 27 gồm:

- iPhone 17.

- iPhone Air.

- iPhone 17 Pro.

- iPhone 17 Pro Max.

- iPhone 16e.

- iPhone 16.

- iPhone 16 Plus.

- iPhone 16 Pro.

- iPhone 16 Pro Max.

- iPhone 15.

- iPhone 15 Plus.

- iPhone 15 Pro.

- iPhone 15 Pro Max.

- iPhone 14.

- iPhone 14 Plus.

- iPhone 14 Pro.

- iPhone 14 Pro Max.

- iPhone 13.

- iPhone 13 mini.

- iPhone 13 Pro.

- iPhone 13 Pro Max.

- iPhone 12.

- iPhone 12 mini.

- iPhone 12 Pro.

- iPhone 12 Pro Max.

- iPhone 11.

- iPhone 11 Pro.

- iPhone 11 Pro Max.

- iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên).

Như vậy, trái với một số tin đồn trước đó, dòng iPhone 11 vẫn tiếp tục được Apple hỗ trợ trên iOS 27. Đây cũng là năm thứ bảy liên tiếp các thiết bị thuộc dòng sản phẩm này nhận được bản cập nhật hệ điều hành lớn.

Mặc dù hỗ trợ nhiều mẫu iPhone đời cũ, không phải mọi tính năng mới trên iOS 27 đều khả dụng trên tất cả thiết bị. Các tính năng Apple Intelligence và phiên bản Siri thế hệ mới sẽ yêu cầu phần cứng mạnh hơn, do đó chỉ hoạt động trên một số mẫu iPhone nhất định.

Apple cho biết iOS 27 sẽ được phát hành chính thức tới người dùng vào mùa thu năm nay, sau giai đoạn thử nghiệm dành cho các nhà phát triển và người dùng beta.