Siri làm được điều Gemini không làm được

Giữa hàng loạt cập nhật lớn tại WWDC 2026, một tính năng nhỏ đang được chú ý từ phía Android: Siri mới có thanh điều chỉnh tốc độ và biểu cảm trực tiếp - điều Gemini app chưa làm được.

Trong số các tính năng mới của Siri AI ra mắt tại WWDC 2026, có một chi tiết nhỏ đang thu hút sự chú ý từ một hướng không ngờ: cộng đồng Android. Android Authority, trang công nghệ chuyên về Android và Google, thừa nhận thẳng rằng đây là thứ Gemini cần sao chép "ngay lập tức".

Vấn đề không phải số lượng giọng nói. Gemini hiện có nhiều lựa chọn giọng khác nhau để người dùng chọn. Nhưng sau khi chọn xong, người dùng không thể can thiệp thêm - mỗi giọng có âm điệu, tốc độ và cảm xúc cố định, không điều chỉnh được.

Siri AI trong iOS 27 tiếp cận khác: sau khi chọn giọng cơ bản, người dùng có thêm hai thanh trượt độc lập. "Pace" kiểm soát tốc độ nói - từ chậm rãi đến nhanh. "Expressivity" kiểm soát mức độ biểu cảm - từ trung tính đến sinh động. Kết hợp lại, người dùng có thể tạo ra phong cách giọng phù hợp với thói quen nghe của mình thay vì phải chấp nhận một trong các preset có sẵn.

Cần lưu ý: Gemini TTS - công cụ tạo giọng nói dành cho nhà phát triển - đã có kiểm soát tốc độ và biểu cảm chi tiết từ cuối 2025. Và Gemini Live cũng cho phép điều chỉnh tốc độ bằng lệnh giọng nói. Nhưng trên ứng dụng Gemini phía người dùng cuối, slider trực tiếp kiểu này chưa có mặt.

Đây là tính năng nhỏ so với các thay đổi lớn như Siri dùng Gemini hay ứng dụng Siri độc lập. Nhưng nó phản ánh một quan điểm thiết kế: thay vì thêm nhiều lựa chọn preset, Apple để người dùng tự điều chỉnh theo ý muốn. Với những ai nghe Siri đọc tin tức buổi sáng, tóm tắt ghi chú hay đọc tin nhắn khi lái xe, sự khác biệt này hoàn toàn cụ thể và thực dụng.