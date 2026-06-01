Một năm nghe người dùng phàn nàn khó đọc, Apple cuối cùng cho phép "tắt bớt" Liquid Glass theo ý thích

Người dùng nay có thể chỉnh giao diện từ trong suốt hoàn toàn đến phủ màu đục - thay vì bị ép dùng một kiểu duy nhất.

Ngay khi mở màn WWDC 2026 hôm nay, Apple đã dành thời gian đề cập đến Liquid Glass - ngôn ngữ thiết kế gây tranh cãi ra mắt tại WWDC năm ngoái. Thay vì để mặc, hãng thừa nhận đã lắng nghe phản hồi và sẽ điều chỉnh.

Khi Liquid Glass ra mắt năm 2025, phản ứng của người dùng chia làm hai phía rõ rệt. Một phía thích thiết kế trong suốt, có chiều sâu và trông hiện đại. Phía còn lại phàn nàn rằng các lớp kính trong suốt chồng lên nhau khiến nội dung khó đọc, đặc biệt khi nền phía sau phức tạp.

Apple thừa nhận vấn đề này và cho biết sẽ "cập nhật nền tảng cách Liquid Glass được xây dựng để đảm bảo khả năng đọc xuất sắc". Cụ thể, hãng sẽ làm mờ các nội dung phức tạp phía sau lớp kính để tạo thêm chiều sâu và tách biệt rõ hơn giữa các lớp nội dung.

Quan trọng hơn, Apple thêm thanh trượt và cài đặt mới cho phép người dùng tự điều chỉnh mức độ trong suốt của Liquid Glass - từ trong suốt hoàn toàn đến phủ màu hoàn toàn. Tùy chọn này áp dụng trên cả iOS và macOS, và sẽ không bị ép buộc - người dùng chủ động chọn mức phù hợp với mình.

Biểu tượng ứng dụng trên cả iOS và macOS cũng được thiết kế lại để trông đồng nhất và tinh tế hơn - nhiều khả năng nhằm phối hợp tốt hơn với phong cách Liquid Glass tổng thể. Với nhà phát triển, Apple cho biết các tùy chỉnh Liquid Glass sẽ hoạt động trong ứng dụng của bên thứ ba ngay từ khi ra mắt.

Trong phần trình bày, Apple phát biểu: "Giống với mọi cập nhật thiết kế lớn, có một quá trình tự nhiên - chúng tôi thực hiện bước nhảy vọt táo bạo, sau đó tiếp tục cải tiến. Đội ngũ thực sự trân trọng phản hồi của các bạn và đã cân nhắc kỹ lưỡng khi tinh chỉnh thiết kế mới trong suốt năm qua".

Việc Apple chọn mở đầu WWDC bằng chủ đề này cho thấy hãng xem đây là ưu tiên cần giải quyết trước - một cách thừa nhận ngầm rằng Liquid Glass trong năm đầu chưa đạt kỳ vọng về trải nghiệm người dùng thực tế. Các tùy chọn tùy chỉnh mới sẽ có mặt cùng iOS 27 và macOS 27 dự kiến ra mắt tháng 9/2026.