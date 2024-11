Làm sao để "già đi như rượu vang hảo hạng"? Bí mật ở 3 thực phẩm chống lão hóa giúp làn da như tiêm botox

Tủ đựng thức ăn của bạn chứa đầy hạt chia. Bạn cũng thích nước dùng xương kể từ khi nghe nói về tác dụng tuyệt vời của nó đối với làn da. Khi nói về bữa ăn hàng ngày, bạn luôn cầm đĩa cá hồi giàu omega-3 trên tay vì một làn da đẹp...

Nói gì thì nói, dù tốt thế nào chăng nữa thì sự nhàm chán về những món ăn này là có thật. Việc giữ mình trong vòng lặp cũ với các loại thực phẩm cuối cùng có thể dẫn đến việc chọn những lựa chọn ngon hơn, thường là chế biến quá mức, chỉ để có chút niềm vui về đồ ăn trong cuộc sống của bạn.

Theo chuyên gia thẩm mỹ Zara (chuyên gia nổi tiếng mạng xã hội Tiktok, làm việc tại Mỹ) nếu bạn muốn "già đi như rượu vang hảo hạng", tức là càng già càng đẹp, những loại thực phẩm chống lão hóa này có thể giúp "mang lại cho bạn vẻ ngoài như tiêm botox".

Những thực phẩm giúp bạn duy trì vẻ ngoài căng mọng như được tiêm botox

1. Quả mọng

Cho dù bạn chọn là việt quất, dâu tây hay mâm xôi đen, tất cả các loại quả mọng đều tuyệt vời cho làn da vì chúng chứa chất chống oxy hóa flavonoid, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào da.

Loại thực phẩm ngọt ngào này cũng giúp cung cấp oxy cho các tế bào. Có 2 lý do chính khiến làn da của chúng ta xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, hoặc là do không nhận đủ nước, hoặc là do không nhận đủ oxy. Ăn quả mọng giúp ích cho cả hai.

Giờ đây, bạn có thể cho một ít quả mọng vào sinh tố, hoặc ăn chúng với sữa chua Hy Lạp, yến mạch.

2. Nấm

Những loại nấm như chaga, reishi có thể giúp chống lão hóa, mang lại cho bạn "hiệu ứng trông giống như tiêm botox". Những loại nấm này rất giàu chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, có thể làm dịu các tình trạng da như bệnh chàm và bệnh vẩy nến.

Nấm reishi thậm chí còn có đặc tính thích nghi, cân bằng mức độ hormone của cơ thể và phản ứng căng thẳng, giúp làn da của bạn luôn sạch sẽ.

Bạn không nhất thiết phải ăn nấm nguyên bản. Có một số loại thực phẩm bổ sung nấm dạng bột có thể thêm vào sinh tố, nước và thậm chí cả cà phê được tìm mua ngoài thị trường.

3. Trà Palo Azul

Loại trà này "tuyệt vời" vì nó chứa nhiều flavonoid và chất chống oxy hóa, cộng với đặc tính giải độc giúp làm sạch gan và thận. Loại trà chống viêm này được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa lượng đường trong máu, đồng thời giúp da sạch, mịn màng và tươi trẻ hơn.

Đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn phá vỡ sự đơn điệu của trà xanh thông thường vẫn uống, để cơ thể khỏe mạnh và làn da trẻ trung.

Nên hạn chế ăn gì để ngăn ngừa da chảy xệ, nhiều nếp nhăn?

Đó chính là thực phẩm nhiều đường! Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), da bao gồm collagen và elastin, giúp làn da luôn mềm mại, đàn hồi tốt, trẻ trung hơn. Đường gây ra liên kết ngang của collagen, dẫn đến da của chúng ta bị cứng và mất tính đàn hồi. Chúng ta càng ăn nhiều đường bổ sung, làn da càng già nhanh, xuống cấp.

Mặc dù vậy, nhiều người, nhất là chị em phụ nữ vẫn thích những món nước nhiều đường bổ sung gây viêm nhiễm, da già nhanh. Một số loại nước đó bao gồm trà sữa, cà phê nhiều đường sữa, sinh tố mua ngoài cửa hàng, nước ép trái cây đóng hộp, nước ngọt, nước có gas...

Ngoài việc ăn nhiều đường bổ sung khiến da già nhanh, BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại Hà Nội) nhận định, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, chế độ ăn nhiều đường bổ sung dẫn đến béo phì, kháng insulin, tăng tính thấm của ruột và viêm nhiễm cấp độ thấp.

Trong khi đó, các nghiên cứu trên người xác nhận mối liên hệ giữa lượng đường bổ sung và các dấu hiệu viêm nhiễm cao hơn. Tình trạng viêm kéo dài sẽ dẫn đến những hệ lụy sức khỏe mãn tính đáng tiếc.

Bởi vậy, để thanh lọc làn da, giúp da luôn tươi trẻ, chị em nên chú ý cắt giảm đường trong chế độ ăn hàng ngày nữa nhé!