Năm 2020, Kim So Yeon vụt sáng với vai diễn Cheon Seo Jin trong bộ phim "Penthouse". Bên cạnh khả năng nhập vai xuất thần, Kim So Yeon còn thu hút khán giả với vẻ đẹp sắc sảo cùng khí chất sang trọng. Lúc này, Kim So Yeon đang ở độ tuổi 40. Sau bộ phim "Penthouse", Kim So Yeon đã tham gia diễn xuất trong "Tale of the Nine Tailed 1938", hay mới nhất là đảm nhận vai chính của "A Virtuous Business". Nhan sắc của Kim So Yeon dường như không đổi sau 4 năm. Bên cạnh đó, body ở tuổi 44 của nữ diễn viên cũng rất nuột nà, bất chấp cả cam thường.

Có thể thấy rằng, ở độ tuổi ngoài 40, Kim So Yeon vẫn giữ vững phong độ vóc dáng. Kim So Yeon gây ấn tượng với vòng eo nhỏ, bờ vai gợi cảm và đôi chân thon dài. Những kiểu trang phục như đầm ôm dáng, áo crop top và quần short hay váy ngắn đã giúp tôn lên tỷ lệ vóc dáng xuất sắc của nữ diễn viên 44 tuổi.

Kim So Yeon không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, nữ diễn viên còn có gu thời trang tinh tế, thanh lịch. Khác với vẻ lộng lẫy trên màn ảnh nhỏ, ngoài đời, Kim So Yeon áp dụng style dịu dàng, trang nhã. Khi sải bước trên thảm đỏ hay dự sự kiện, Kim So Yeon dành sự ưu tiên cho những thiết kế đầm tinh giản, quyến rũ vừa phải, chẳng hạn như váy trễ vai, váy cổ chữ V, đầm hai dây, đầm lệch vai…

Kim So Yeon chủ yếu diện trang phục thảm đỏ màu trung tính. Tuy nhiên, đôi khi, cô cũng làm mới phong cách bằng những lựa chọn trang phục tươi tắn như váy tông màu vàng hay hồng san hô.

Kim So Yeon cũng không bỏ qua kiểu đồ đứng dáng như bộ suit trong những lần xuất hiện trước công chúng. Bộ suit là lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ ở độ tuổi U40, U50 vì kiểu trang phục này rất lịch sự, chỉn chu, thích hợp để mặc tới công sở hoặc khi dự sự kiện trang trọng.

Street style của Kim So Yeon cũng có nhiều điểm đáng để chị em học hỏi. Nữ diễn viên yêu thích các kiểu đồ năng động, trẻ trung như áo thun sáng màu, quần jeans xanh, áo babydoll… Những item này "hack" tuổi rất hiệu quả nhưng vẫn phù hợp với phụ nữ 40+.

Kim So Yeon còn gợi ý cho quý cô ở độ tuổi ngoài 40 những mẫu áo khoác thời thượng và thanh lịch, chẳng hạn như áo blazer, áo da lộn hay áo trench coat sáng màu… Kim So Yeon không đi giày cao gót quá thường xuyên. Thay vào đó, nữ diễn viên ưu tiên giày thể thao khỏe khoắn, tạo cảm giác thoải mái khi đi.

