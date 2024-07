Lạm dụng rượu bia khiến 10 triệu người chết mòn vì căn bệnh này

Ngày 28/7 tại TPHCM đã diễn ra hội thảo thường niên kỷ niệm Ngày Viêm gan thế giới với sự tham dự của TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện Tổ chức Y tế thế giới và các chuyên gia trong và ngoài nước.

Thông tin từ hội thảo, Việt Nam nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao trên thế giới.

Viêm gan virus nếu không được phát hiện sớm và điều trị tốt sẽ gây nhiều biến chứng nặng, như: xơ gan, ung thư gan và được xem là “sát thủ thầm lặng” đối với sức khỏe con người. Ước tính trên cả nước có khoảng 10 triệu người bị viêm gan virus. Hai nguyên nhân chính gây nhiều ung thư gan ở Việt Nam là do tỷ lệ cao viêm gan virus và tiêu thụ nhiều rượu bia.

Các bệnh viện đang đẩy mạnh triển khai kỹ thuật ghép gan để cứu những trường hợp bệnh nặng

Việt Nam có số bệnh nhân tử vong do ung thư gan chiếm nhiều nhất trong các loại ung thư với số trường hợp mắc mới và số tử vong hàng năm đều trên 25 nghìn trường hợp. Số tử vong này cao gấp 2,4 lần so với con số trung bình của các nước trên thế giới. Ung thư gan cùng với các bệnh lý viêm gan và xơ gan đã và đang là những thách thức to lớn đối với nền y tế và chuyên ngành gan mật của Việt Nam.

Trước thực tế trên, ngành y tế đang thực hiện nhiều giải pháp trong khám sàng lọc viêm gan cho cộng đồng, tuyên truyền về bệnh gan. Các bệnh viện đang đẩy mạnh phát triển kỹ thuật điều trị, ghép gan cho những trường hợp bệnh nặng. Y tế Việt Nam đang tăng cường hoạt động phòng trị viêm gan, xơ gan và ung thư gan nhằm hướng đến mục tiêu loại trừ viêm gan, hạn chế xơ gan và đẩy lùi ung thư gan.

Tại hội thảo, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, để đẩy lùi các bệnh lý gan và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người không may mắc bệnh, thời gian tới Bộ Y tế sẽ tổ chức các sự kiện lớn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Việc điều trị cũng cần cập nhật, bổ sung nội dung về dinh dưỡng cho người bệnh xơ gan , ung thư gan. Bộ Y tế mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia y tế đưa ra những hướng dẫn, phác đồ điều trị bệnh lý gan cho toàn quốc.