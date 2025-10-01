Làm điều này suốt 60 năm, đến tuổi già tôi đang phải hối hận vô cùng

Hối tiếc cả đời vì 1 thói quen không của riêng ai

Ông Suzuki, 67 tuổi, đã dành dụm suốt nhiều thập kỷ để tích lũy được 440.000 USD cho tuổi già. Thế nhưng, khoản tiền lớn ấy trở nên vô nghĩa khi vợ ông lâm bệnh nặng và qua đời ngay sau khi cả hai vừa nghỉ hưu. Câu chuyện của ông được The Gold Online, một trang tin chuyên về quản lý tài sản, chia sẻ và nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tokyo, Suzuki bắt đầu đi làm thêm từ những năm trung học để có tiền trang trải. Khi đi làm, ông chọn thuê căn hộ xa văn phòng để giảm chi phí, tự nấu ăn và mang cơm trưa đi làm mỗi ngày. Suzuki sống tối giản đến mức không bật điều hòa, không đi ăn ngoài, chỉ di chuyển chủ yếu bằng xe đạp hoặc đi bộ.

Ông kết hôn với một đồng nghiệp cũng có chung cách sống này. Ngay cả khi có con, gia đình ông chỉ chọn những chuyến dã ngoại ngắn ngày ở công viên gần nhà. Suzuki chưa từng sở hữu xe hơi hay mua nhà riêng.

Nhờ kỷ luật chi tiêu khắt khe, ông tiết kiệm được 240.000 USD. Năm 60 tuổi, ông rút một phần quỹ hưu trí để đầu tư và nâng tổng tài sản lên 440.000 USD.

Ảnh minh họa: Internet

"Tôi từng tin số tiền đó đủ để vợ chồng có một tuổi già an nhàn và phòng những tình huống bất trắc", ông chia sẻ.

Nhưng niềm tin ấy sụp đổ khi vợ ông qua đời ở tuổi 66. Suzuki chìm trong nỗi buồn, sự hối tiếc và day dứt.

"Giá như chúng tôi đã đi du lịch nhiều hơn, đã cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngoài", ông nói. "Bây giờ thời gian không thể quay lại, tôi tự hỏi mình sống để làm gì khi chỉ còn lại tiền?".

Suzuki không phải là trường hợp cá biệt, không ít người cao tuổi cũng dành cả đời để tiết kiệm một cách cực đoan. Năm ngoái, một người đàn ông 70 tuổi gây chú ý khi tiết kiệm suốt hơn 30 năm, tích cóp được 910.000 USD. Thực đơn hằng ngày của ông chỉ gồm vài quả mận chua, ít rau muối với bát cơm, đôi khi thay thế bằng lon nước tăng lực lấy từ chương trình đổi điểm miễn phí ở cửa hàng tiện lợi.

Tiết kiệm quá mức và 3 hệ lụy khó lường

Tiết kiệm là một phần quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, khi việc tích lũy bị đặt lên hàng đầu và trở thành mục tiêu duy nhất, nó có thể kéo theo những tác động tiêu cực cho cả cá nhân lẫn xã hội.

1. Cuộc sống mất đi sự phong phú

Khi quá chú trọng tiết kiệm, nhiều người tự ép mình sống khắc khổ: ăn uống tằn tiện, mặc quần áo rẻ tiền, thậm chí từ bỏ những trải nghiệm có thể làm giàu thêm tinh thần như đi du lịch hay thưởng thức món ăn ngon. Hậu quả là dù tài khoản ngày một dày hơn, niềm vui sống lại dần vơi đi, để lại một cuộc đời đơn điệu và nhàm chán.

2. Nguy cơ gây mất cân bằng kinh tế

Sự phát triển kinh tế không chỉ dựa vào tiết kiệm, mà còn cần đầu tư và tiêu dùng hợp lý. Nếu ai cũng giữ chặt tiền trong tài khoản mà không chi tiêu, nhu cầu thị trường giảm sút, kéo theo các ngành sản xuất - dịch vụ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, việc chi tiêu và đầu tư đúng mức chính là cách góp phần duy trì sự ổn định chung.

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần

Tiền bạc quan trọng, nhưng khi nó trở thành mối bận tâm duy nhất, con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, ám ảnh với sự giàu có. Điều này khiến họ lơ là những giá trị tình cảm thiết yếu như gia đình, tình bạn, tình yêu. Trong khi đó, hạnh phúc thực sự lại đến từ sự cân bằng: vừa có sự an toàn tài chính, vừa nuôi dưỡng các mối quan hệ và niềm vui tinh thần.

Do đó, trong quá trình theo đuổi sự giàu có, mọi người nên tiết kiệm vừa phải, đầu tư và tiêu dùng hợp lý. Quản lý tài chính hợp lý không chỉ có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Đồng thời, mọi người cũng phải nhận ra rằng con số trong tài khoản không phải là mục tiêu theo đuổi duy nhất, mà cần quan tâm đến những nhu cầu tinh thần quan trọng hơn.