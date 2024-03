Lại thêm một bé trai 8 tuổi bỏng hoàn toàn vùng mặt do laptop phát nổ

Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã tiếp nhận cấp cứu cho cháu L.N.M. (08 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị bỏng 10% diện tích cơ thể, bỏng độ 3 vùng mặt, ngực, bàn tay 2 bên do laptop (máy tính xách tay) phát nổ khi đang sử dụng.

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 16/3, bé L.N.M. được chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Tại khoa Ngoại, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán xác định cháu M. bị bỏng độ 3 vùng mặt, ngực và bàn tay 02 bên, vết bỏng có dấu hiệu nhiễm trùng. Rất may vùng mắt và miệng trẻ không bị tổn thương. Bệnh nhi được hồi sức, chỉ định làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết, tiếp đó các bác sĩ tiến hành truyền dịch, tiêm kháng sinh, dùng thuốc giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn của trẻ.

Bé trai bỏng nặng do máy tính phát nổ (Ảnh BVCC)

Sáng ngày 17/3, kiểm tra thấy vùng bỏng ngực và tay trái sưng nề nhiều, tiết dịch thấm băng, môi trẻ sưng nề nhiều hơn, ăn uống kém, tiên lượng tình trạng bệnh nhi có thể diễn biến nặng hơn nên các bác sĩ khoa Ngoại đã xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc bệnh viện và quyết định cho bé chuyển tuyến Trung ương để điều trị.

Theo Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Lâm - Bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho bé M. thì đây là trường hợp bị bỏng nặng nhất (trong số 20 bệnh nhi bị bỏng) mà khoa Ngoại tiếp nhận điều trị từ đầu năm 2024 tới nay vì liên quan tới vùng mặt, ảnh hưởng thẩm mỹ và các chức năng của trẻ. Ước tính mỗi năm, khoa Ngoại tiếp nhận điều trị cho hàng trăm trẻ bị bỏng do các nguyên nhân như: bỏng do nổ sạc pin điện thoại, nổ sạc laptop; bỏng do điện; hoá chất; lửa; nước sôi hay bỏng do nổ bóng bay bơm khí Hydro.

Đa số trường hợp trẻ bị bỏng là do sự bất cẩn của người lớn trong quá trình chăm sóc trẻ. Nhiều trường hợp trẻ bị bỏng tới 20% diện tích cơ thể, vết bỏng sâu làm biến dạng chi thể (co quắp tay, chân thậm chí làm hoại tử xương), không chỉ để lại di chứng nguy hiểm về thể chất có thể khiến trẻ tàn phế suốt đời mà còn đặc biệt ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ sau này.

Trong thời đại công nghệ hiện nay, laptop hay điện thoại thông minh đã trở thành công cụ học tập, giải trí không thể thiếu. Nhiều gia đình cho trẻ tiếp xúc với những thiết bị điện tử này từ rất sớm nhưng không lường trước được nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Đã có rất nhiều trẻ bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ khi vừa sạc pin vừa sử dụng gây thương tích nghiêm trọng như dập nát bàn tay, mù mắt...

Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo, việc phòng tránh các trường hợp có thể gây bỏng ở trẻ em sẽ giúp hạn chế được những rủi ro đáng tiếc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, cụ thể:

- Không cho trẻ chơi đùa ở nơi đang nấu ăn hoặc các nơi gần nguồn điện, dây dẫn điện, ổ cắm điện...

- Các lọ đựng hóa chất công nghiệp như axit cần dán nhãn cất vào tủ có khóa, để xa tầm tay trẻ em.

- Không để dụng cụ đựng nước nóng, đồ vật nóng trong tầm tay của trẻ hoặc trên đường đi lại của trẻ như nồi canh, phích nước, vòi nước nóng, bàn là đang nóng, ống pô xe máy...

- Khi bưng bê nước nóng, thức ăn mới nấu,... cần tránh xa trẻ để trẻ không va đụng. - Luôn luôn kiểm tra nhiệt độ của thức ăn, đồ uống trước khi cho trẻ ăn, uống.

- Không để trẻ tự tắm dưới vòi nước nóng lạnh. Nhiệt độ nước dùng để tắm rửa cũng phải cần kiểm tra cẩn thận, nhất là nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.

- Luôn cất giữ các chất dễ gây cháy, bỏng vào tủ có khóa hoặc để ở những nơi ngoài tầm tay của trẻ em.

- Phải sử dụng phích nước sôi an toàn, vỏ phích đựng nước sôi được làm bằng nhựa, có nắp xoáy, để trong hộp gỗ. Đối với trẻ lớn phải giúp đỡ bố mẹ nấu ăn hàng ngày, cần hướng dẫn trẻ thao tác nấu ăn an toàn như quay cán xoong, nồi, chảo vào phía bên trong; bê xoong, nồi đang nấu ăn bằng tấm lót tay; không để quần áo gần ngọn lửa...

- Không được để trẻ nhỏ tiếp xúc với diêm quẹt, bật lửa, nến, bếp lửa đang đun nấu và các vật dễ cháy, nổ như xăng, ga, cồn, hoá chất... Nên cất kín các bao diêm, bật lửa, tắt các nguồn điện không an toàn; xếp các chai dầu, xăng vào tủ kín có khóa.

- Cần thường xuyên để ý đến trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ và khi chăm sóc trẻ nhỏ, không được vừa bồng bế trẻ vừa ăn các thức ăn, đồ uống nóng hoặc bưng bê các loại thức ăn, đồ uống nóng.

- Đặc biệt, khi cho trẻ dùng điện thoại hay laptop thì cần có sự giám sát của người lớn. Trẻ em nên được người lớn hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện tử một cách an toàn, không nên vừa sử dụng vừa sạc pin, nơi sạc pin cần cách xa người cũng như vật liệu dễ cháy và không nên sử dụng thiết bị đã quá cũ, có nguy cơ cháy nổ cao.