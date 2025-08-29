La Beauté Louis Vuitton lọt vào “tầm ngắm” của loạt sao và tín đồ làm đẹp

Ngay khi Louis Vuitton công bố lần đầu tiên lấn sân sang mảng mỹ phẩm với La Beauté, dòng sản phẩm đã nhanh chóng được dàn sao và giới mộ điệu toàn cầu săn đón, phủ sóng khắp mạng xã hội. Với bảng màu đa dạng cùng dấu ấn di sản hiện diện trong từng thiết kế, La Beauté mở ra vùng đất thử nghiệm mới mẻ cho hành trình làm đẹp của mọi cá tính.

Nếu đôi môi là cách mỗi cô gái đối thoại với thế giới, thì bạn sẽ chọn sắc son La Beauté nào để cất lời?

Nhu cầu thể hiện bản sắc riêng luôn song hành trong cộng đồng yêu làm đẹp. Không đơn thuần là để tô điểm cho gương mặt, gam màu son hay màu phấn mắt với những sắc thái phù hợp tổng thể gương mặt sẽ giúp tôn lên dáng vẻ tự tin và tỏa sáng. La Beauté Louis Vuitton mở ra một vũ trụ làm đẹp mới, nơi mỗi tông màu là một mảnh ghép sống động để mỗi cá nhân thỏa sức sáng tạo theo ngôn ngữ riêng.

Mới đây, Tóc Tiên, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ những hình ảnh đầu tiên với các thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập La Beauté Louis Vuitton.

Trong thế giới son môi, sắc đỏ là biểu tượng bất biến cùng thời gian. Sức hút thị giác từ những sắc độ của son đỏ luôn có khả năng biến hóa theo mọi phong cách trang điểm. Nếu màu đỏ trầm của 896 Monogram Rouge giúp toát nên khí chất đầy nội lực và quyến rũ, thì sắc đỏ tươi của 854 Rouge Louis mang đến phong thái tự tin và cá tính. Hai tông màu kinh điển này hứa hẹn sẽ lên ngôi trong các dịp lễ hội sắp đến.

Các tông đỏ của son LV Rouge mang tính linh hoạt phù hợp với nhiều tông màu da và phong cách trang điểm khác nhau. Ai cũng có thể chọn được một sắc đỏ mang dấu ấn của riêng mình.

Hưởng ứng theo màu sắc của năm 2025 từ Pantone là tông màu Mocha Mousse ấm áp xen lẫn chút ngọt ngào như những tách cà phê và thanh chocolate. Đã đến lúc khoác lên phấn mắt cam đất từ LV Ombres và màu son đỏ nâu của LV Rouge để hòa nhịp vào cuộc chuyển giao sắc màu.

Dành cho tín đồ theo đuổi phong cách trang điểm căng bóng và tự nhiên, tối giản chu trình trang điểm chỉ với lớp nền ẩm mịn và đôi môi được thoa lớp son dưỡng ửng hồng sẽ là điểm nhấn khơi dậy vẻ rạng rỡ vốn có của làn môi.

Một lớp son dưỡng màu hồng nhạt 030 Tender Bliss và các tông màu trung tính từ phấn mắt LV Ombres sẽ là sự kết hợp tối giản mà rạng rỡ cho gương mặt tràn đầy sức sống.

Nhịp sống bận rộn khiến những sản phẩm dễ dàng mang theo bên người, tiện dụng cho những lúc chỉnh sửa lại lớp trang điểm giữa ngày luôn được ưa chuộng. Với La Beauté, từng đường nét thiết kế đều được tỉ mỉ trau chuốt để nâng tầm thành món phụ kiện mang tính thẩm mỹ cao để đồng hành cùng chủ nhân trong mọi khoảnh khắc.

Đôi khi chỉ cần một chút phấn mắt có nhũ từ LV Ombres hay tận dụng lớp son LV Rouge điểm nhẹ cho cả má và môi đang dần trở thành món đồ thiết yếu của phái đẹp, đặc biệt là các cô nàng mới "nhập môn" makeup.

Với sứ mệnh mở rộng tầm nhìn vốn thấm đẫm tinh thần du hành, sáng tạo và nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo của thương hiệu, La Beauté Louis Vuitton được dẫn dắt bởi huyền thoại trang điểm người anh - Pat McGrath trong vai trò Giám đốc sáng tạo mảng Mỹ phẩm. Định nghĩa lại vẻ đẹp như một phong cách sống, một trải nghiệm cá nhân và một hình thức nghệ thuật đích thực, bộ sưu tập La Beauté thiết lập nên một chuẩn mực mới cho ngành làm đẹp cao cấp. Chính triết lý này đã khiến La Beauté tạo nên sức hút mạnh mẽ trong giới mộ điệu toàn cầu. La Beauté sở hữu ba dòng sản phẩm chủ đạo, tôn vinh biểu tượng Monogram và di sản thương hiệu: 55 sắc son LV Rouge, 20 thỏi son dưỡng LV Baume từ thành phần tự nhiên và 8 bảng phấn mắt LV Ombre.

