Kỳ lạ cụ bà ngoài 70 tuổi bất ngờ hồi tỉnh trong quan tài trước khi thực sự qua đời

Được gia đình đưa vào quan tài giữ lạnh sau khi mất dấu hiệu sinh tồn, một cụ bà ngoài 70 tuổi tại Trung Quốc bất ngờ phát ra âm thanh rồi tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của người thân. Dẫu vậy, phép màu chỉ kéo dài hai ngày trước khi cụ trút hơi thở cuối cùng.

Sự việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và giới chuyên môn y tế. Theo các nguồn tin truyền thông đại lục, nhân vật chính trong câu chuyện là một cụ bà ngoài 70 tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp. Cụ đã phải chống chọi với căn bệnh huyết khối não suốt nhiều thập kỷ, đồng thời mang trong mình căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Nhận thấy tình trạng bệnh tình của cụ đã bước vào giai đoạn cuối và y học không còn khả năng cứu chữa, các bác sĩ đã trao đổi để gia đình đón cụ về nhà thực hiện việc chăm sóc giảm nhẹ trong những ngày tháng cuối đời.

Biến cố bất ngờ bắt đầu xuất hiện vào ngày 8 tháng 9. Vào thời điểm này, người thân phát hiện cụ bà nằm bất động và không còn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu sinh tồn rõ rệt nào trên cơ thể.

Tin rằng cụ đã thanh thản ra đi, gia đình đã tiến hành khâm liệm sơ bộ và đưa cụ vào trong một chiếc quan tài chuyên dụng có hệ thống làm lạnh. Mục đích của việc này là để bảo quản thi thể trong điều kiện tốt nhất, nhằm chờ đợi những người con cháu và họ hàng đang sinh sống, làm việc ở các địa phương xa kịp thời trở về nhìn mặt cụ lần cuối trước khi phát tang.

Một cụ bà ngoài 70 tuổi tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), mắc huyết khối não nhiều năm và ung thư giai đoạn cuối, được gia đình đưa về nhà chăm sóc sau khi bệnh viện kết luận không thể cứu chữa.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới đã xảy ra vào tối hôm sau, ngày 9 tháng 9. Trong không gian tĩnh mịch của tang gia, người con dâu bất ngờ nghe thấy những âm thanh rì rầm khe khẽ phát ra từ phía bên trong chiếc quan tài lạnh.

Nghi ngờ có điều bất thường, gia đình vội vàng mở nắp quan tài để kiểm tra và kinh ngạc phát hiện cụ bà vẫn còn thoi thóp thở. Toàn bộ người nhà đã lập tức đưa cụ ra khỏi quan tài, chuyển lên giường ấm để tích cực sưởi ấm và theo dõi tình trạng sức khỏe .

Đến ngày 11 tháng 9, khi các thành viên trong gia đình từ phương xa về đông đủ, cụ bà đã hồi tỉnh hoàn toàn và có thể mở mắt nhìn con cháu. Tuy nhiên, do thể trạng vốn đã suy kiệt nghiêm trọng vì bệnh tật bủa vây, cụ vẫn ở trong tình trạng nguy kịch và hoàn toàn không thể ăn uống được gì.

Đáng buồn thay, khoảnh khắc đoàn tụ kỳ diệu ấy không kéo dài được lâu. Cụ bà đã chính thức trút hơi thở cuối cùng vào đêm ngày 11 tháng 9. Lễ an táng của cụ sau đó được gia đình chu toàn tổ chức vào ngày 13 tháng 9 trong niềm tiếc thương vô hạn của xóm làng.

Ngày 8 tháng 9, gia đình không phát hiện dấu hiệu sinh tồn nên nghĩ cụ đã mất và đưa vào quan tài giữ lạnh để chờ người thân ở xa về viếng. Tối 9 tháng 9, con dâu nghe thấy tiếng động yếu ớt từ quan tài; gia đình lập tức mở nắp và đưa cụ bà ra ngoài chăm sóc. Đến ngày 11 tháng 9, cụ hồi tỉnh và mở được mắt nhưng không thể ăn uống; cụ chính thức trút hơi thở cuối cùng vào đêm cùng ngày và được an táng vào ngày 13 tháng 9.

Khi câu chuyện được một thành viên trong dòng họ đăng tải lên mạng xã hội, không ít người đã bày tỏ sự nghi ngại về tính xác thực của lời kể. Đứng trước những lời xì xào, người đăng bài khẳng định một cách dứt khoát rằng không một ai lại đem chuyện sinh tử hệ trọng của chính người thân ruột thịt ra để thêu dệt, bịa đặt làm trò tiêu khiển. Nhiều người dân sinh sống tại ngôi làng này cũng xác nhận họ có nghe thấy câu chuyện kỳ lạ trên.

Đáng chú ý, một cán bộ thôn địa phương đã lên tiếng làm rõ nguyên nhân giúp cụ bà giữ được tia hy vọng mong manh. Vị cán bộ này cho biết gia đình khi đặt cụ vào quan tài chỉ kích hoạt tính năng làm mát thông thường để hạ nhiệt độ thi thể, hoàn toàn không bật chế độ cấp đông sâu.

Chính chi tiết then chốt này đã giúp cụ bà - vốn đang ở trạng thái hoạt động sinh lý suy giảm tới mức tối thiểu - không bị đóng băng và bảo toàn được khả năng hồi tỉnh.

Bác sĩ trên tờ Health Times giải thích hiện tượng này là "chết giả" (apparent death), tình trạng hôn mê sâu khiến nhịp tim, nhịp thở và trao đổi chất giảm xuống mức gần như triệt tiêu khiến người ngoài dễ lầm tưởng đã qua đời.

Lý giải hiện tượng này dưới góc độ chuyên môn, các bác sĩ nhận định trên tờ Health Times rằng nhiều khả năng cụ bà đã rơi vào trạng thái "chết giả", hay còn gọi là giả tử trong y học. Đây là một trạng thái hôn mê vô cùng đặc biệt, khi đó nhịp thở và nhịp đập của tim người bệnh trở nên yếu ớt đến mức mắt thường hoặc các biện pháp kiểm tra thông thường gần như không thể cảm nhận được.

Bên cạnh đó, tốc độ trao đổi chất trong cơ thể cũng chậm lại tối đa, khiến người ngoài rất dễ nhầm tưởng bệnh nhân đã qua đời. Giới chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng việc kết luận tử vong luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt, và các nhân viên y tế luôn phải duy trì nỗ lực cấp cứu ngay cả khi bệnh nhân thoạt nhìn không còn phản xạ sinh tồn.

Vụ việc đã dấy lên một làn sóng tranh luận sâu rộng trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời xót xa dành cho sự giằng xé thể xác của người phụ nữ trước lúc lâm chung, nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra bài học đắt giá về việc gia đình cần phải chờ giấy xác nhận tử vong chính thức từ các cơ quan y tế trước khi tiến hành các thủ tục mai táng.

Nhiều người cũng hoài niệm lại tập tục quàn thi hài người quá cố ở nhà đủ ba ngày như trước đây, xem đó là khoảng lặng cần thiết để tránh những sai lầm đau lòng trong bối cảnh nhịp sống hiện đại đang có xu hướng giản lược và vội vã đưa người thân đi hỏa táng.