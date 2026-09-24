Tp.HCM ghi nhận số ca tay chân miệng tăng 47% trong một tuần

Tính từ ngày 14/9/2026 đến ngày 20/9/2026 (tuần 38), Tp.HCM ghi nhận số ca sốt xuất huyết ổn định 3,2% và tay chân miệng tăng mạnh 47,0% so với trung bình 4 tuần trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC), trong tuần 38, trên địa bàn Tp.HCM ghi nhận 1.462 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, ổn định 3,2 % so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 38 là 34.161 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.

Trong tuần 38, Tp.HCM cũng ghi nhận 1.283 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng mạnh 47,0% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 38 là 35.121 ca. Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống , tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các virus đường ruột thuộc nhóm Enterovirus gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh như nước bọt, dịch tiết đường hô hấp, dịch từ bọng nước, phân hoặc gián tiếp qua các vật dụng, bề mặt nhiễm virus. Tại Việt Nam, thời điểm thường ghi nhận số ca mắc tăng là khoảng tháng 3-5 và tháng 9-12 hằng năm.

Các chuyên gia y tế cho biết, tay chân miệng có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt tại những nơi tập trung đông trẻ như nhà trẻ, trường mầm non và trường học. Việc tiếp xúc gần giữa trẻ với nhau cùng với vệ sinh cá nhân, đồ dùng và môi trường không đảm bảo có thể tạo điều kiện cho virus lây truyền và phát sinh các ổ dịch trong cộng đồng.

Các dấu hiệu nhận biết bệnh tay chân miệng

Ảnh minh họa.

-Nổi ban trên da: Nổi ban trên da là một trong những dấu hiệu thường gặp khi trẻ mắc tay chân miệng. Trong 1-2 ngày đầu phát bệnh, trên da trẻ có thể xuất hiện những nốt hồng ban đường kính vài mm, sau đó tiến triển thành các bọng nước.

Các nốt ban thường xuất hiện ở ngón tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân và mông. Bọng nước có kích thước khoảng 2-5 mm, hình bầu dục, ở giữa có thể có màu xám sẫm. Tổn thương da thường không đau, không ngứa và có thể kéo dài khoảng 7-10 ngày.

-Loét miệng: Loét miệng là một biểu hiện thường gặp của bệnh tay chân miệng. Các vết loét thường có đường kính khoảng 4-8 mm, xuất hiện ở niêm mạc miệng, lưỡi và vòm miệng, khiến trẻ đau rát, khó ăn uống và nuốt.

Do biểu hiện loét miệng có thể tương tự một số tình trạng viêm loét miệng thông thường, cha mẹ đôi khi không nhận ra đây là một dấu hiệu của bệnh tay chân miệng.

-Sốt: Trẻ mắc tay chân miệng có thể sốt nhẹ hoặc sốt cao. Tình trạng sốt cao liên tục, khó hạ là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể diễn biến nặng.

Các dấu hiệu cảnh báo bệnh tay chân miệng chuyển nặng gồm:

- Sốt cao liên tục, khó hạ.

- Giật mình.

- Mệt mỏi, không chơi, ngủ nhiều, lơ mơ hoặc ngủ gà.

- Vã mồ hôi, lạnh toàn thân hoặc lạnh khu trú ở tay, chân.

- Thở nhanh hoặc thở bất thường như ngưng thở, thở nông, rút lõm ngực, khò khè.

- Run chi, run người, ngồi không vững hoặc đi loạng choạng.

Khi phát hiện trẻ mắc tay chân miệng, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn cách chăm sóc và hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu chuyển nặng. Trẻ có dấu hiệu bất thường cần được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Cách phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ

Để phòng bệnh tay chân miệng, việc vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường là vô cùng quan trọng:

- Cần thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ hàng ngày và vệ sinh đúng cách, nhất là trước và sau khi tiếp xúc với trẻ;

- Đối với trẻ đã mắc bệnh, cần giặt sạch quần áo, tã lót, khăn mặt của trẻ sau đó ngâm qua với nước sôi hoặc dung dịch cloramin B. Cần tách riêng, không giặt chung quần áo của trẻ bệnh với các trẻ khác.

- Các hộ gia đình, nhà trẻ, trường mẫu giáo cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng mà bé tiếp xúc hằng ngày. Cần tập cho bé thói quen rửa tay thường xuyên và đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Tuyệt đối không được mớm cơm, mớm thức ăn cho trẻ, không dùng tay bốc thức ăn trực tiếp cho trẻ. Dạy trẻ không ăn bốc, không mút tay, không đưa đồ chơi lên miệng để ngậm mút.

- Hạn chế cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, dùng những vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được vệ sinh và khử khuẩn.

- Nhà vệ sinh của những gia đình có người mắc bệnh tay chân miệng cần thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, lau chùi bằng xà phòng và chất sát khuẩn.