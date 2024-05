Kpop sôi động cuộc đua âm nhạc tháng 6

Theo thông tin từ công ty quản lý WakeOne và Swing Entertainment, nhóm nhạc nữ Kep1er sẽ trở lại với album đầy đủ đầu tay mang tên Kep1 going On vào 3/6. Album sẽ bao gồm 10 bài hát, trong đó bài hát chủ đề mang tên Shooting Star.

"Thông qua album, Kep1er muốn kỷ niệm khoảng thời gian đã trải qua với những người hâm mộ, đồng thời thể hiện quyết tâm theo đuổi ước mơ. Album gói gọn âm nhạc mà các thành viên đã phát triển cho đến nay", công ty thông báo. Hiện 7 thành viên đã chính thức tái ký hợp đồng với công ty, tiếp tục hoạt động với tên nhóm. Trong khi đó, Mashiro và Kang Ye Seo đã quyết định kết thúc hợp đồng.

(Ảnh: WakeOne)

Đến 13/6, diva Kpop Sunmi sẽ trở lại với đĩa đơn mới mang tên Balloon in Love. Ca khúc được cho là mang bầu không khí tươi sáng, mơ màng, khác hoàn toàn so với những ca khúc trước đó của nữ ca sĩ. Theo công ty, đây là ca khúc do Sunmi tự sáng tác và mang lại cảm giác vô cùng độc đáo.

Một ngày sau đó, Nayeon của TWICE cũng cho ra mắt mini album thứ hai mang tên NA, đánh dấu sự trở lại với tư cách nghệ sĩ solo sau 2 năm. Album mới lần này sẽ có ca khúc chủ đề mang tên ABCD. Ca khúc được chắp bút bởi chính nhà sáng lập công ty Park Jin Young và rapper Rick Bridges. Ngoài ra, nhà sản xuất âm nhạc Pdogg cũng chịu trách nhiệm cho ca khúc này khiến nhiều người hâm mộ hào hứng. Đây là nhà sản xuất âm nhạc lớn, đứng sau nhiều bản hit đình đám như DNA của BTS.

(Ảnh: JYP Entertainment)

Ngoài ra, nhóm nhạc nam tân binh TWS cũng dự kiến trở lại vào 24/6 tới. Tiếp theo đó, NCT Wish - nhóm nhỏ cuối cùng của NCT - cũng thông báo phát hành đĩa đơn tiếng Nhật mang tên Songbird.