BLACKPINK bị chính truyền thông nước nhà lờ đi?

Mới đây, Touring Data - hệ thống công ty của Mỹ chuyên theo dõi doanh số bán vé concert trên toàn thế giới đã cập nhật doanh số đã công bố danh sách Top 35 chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của nghệ sĩ.

Đáng chú ý, concert BORN PINK của BLACKPINK được xác nhận thu về tổng cộng 331,82 triệu USD - tương đương 454 tỷ KRW và bằng gần 8,4 nghìn tỷ VNĐ.

Kỷ lục này đã giúp cho BLACKPINK tiếp tục làm nên lịch sử khi có tour doanh thu cao nhất mọi thời đại của ca sĩ châu Á, ca sĩ Kpop và nhóm nhạc nữ trên toàn thế giới. World tour BORN PINK của BLACKPINK bao gồm 66 buổi diễn tại 34 thành phố có tỷ lệ bán hết 100% với tổng cộng 1.815.183 vé được bán ra.

BORN PINK cũng là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất của các nhóm nhạc Pop mọi thời đại giúp BLACKPINK "chung mâm" với các nhóm nhạc nam khác như One Direction (Where We Are Tour) với tổng doanh thu 290 triệu USD và BTS (World Tour Love Yourself) với 246 triệu USD.

Ngoài ra, BORN PINK cũng được xếp hạng #6 với doanh thu cao nhất mọi thời đại của các nghệ sĩ nữ. Cụ thể:

#1 The Eras Tour của Taylor Swift với 1,03 tỷ USD #2 Renaissance Tour của Beyoncé với 579 triệu USD #3 Sticky & Sweet Tour của Madonna với 411 triệu USD #4 Beautiful Trauma Tour của Pink với 397 triệu USD #5 Reputation Tour của Taylor Swift với 345 triệu USD #6 BORN PINK Tour của BLACKPINK với 331 triệu USD

Có thể nói, với loạt thành tích "trong mơ" mà BLACKPINK đã làm được, rất khó để một nhóm nhạc nữ nào có thể vượt qua trong tương lai gần. Thậm chí để BLACKPINK tự phá kỷ lục của chính mình thì cũng phải ít nhất là 2 đến 3 năm nữa để các cô gái comeback và tái hiện một world tour lịch sử chưa từng có trong tương lai.

Tuy nhiên kỷ lục lịch sử này của BLACKPINK lại khiến cho cư dân mạng dành lời chỉ trích đến YG và cả truyền thông Hàn Quốc.Nguyên nhân là do dù đây là cột mốc huyền thoại của một nhóm nhạc nữ Kpop nhưng YG - công ty chủ quản của BLACKPINK lại "im phăng phắc" và dường như ngó lơ, không có động thái "khoe khoang" thành tích của 4 cô gái.

Nhiều người cũng chỉ ra, ngay chính truyền thông Hàn Quốc cũng hoàn toàn bỏ qua thành tích này của BLACKPINK. Trái lại, những trang tin truyền thông nước ngoài lại quan tâm và đăng tải bài viết về thành tích đáng tự hào này của BLACKPINK.

Những tin tức gần nhất mà báo chí Hàn Quốc đưa tin về nhóm nhạc nữ toàn cầu chỉ là thông báo MV DDU-DU DDU-DU đã đạt 2,2 tỷ lượt xem sau 6 năm phát hành - giúp nhóm sở hữu MV có lượt xem cao nhất trong lịch sử Kpop.

Riêng về thành tích doanh thu chuyến world tour BORN PINK thì lại "mất tích" hoàn toàn trên các phương tiện truyền thông. Nhiều ý kiến chỉ trích YG và khẳng định, nếu như BLACKPINK thuộc một công ty khác thì chắc chắn thành tích lịch sử này đã được khoe rộn ràng khắp nơi về kỷ lục đầu tiên và duy nhất của một nữ nghệ sĩ giúp nâng cao uy tín quốc gia.

Trước đó tính riêng concert BORN PINK được diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trang Touring Data đã công bố doanh số mà nhóm nhạc nhà YG thu về sau khi đến Việt Nam. Cụ thể, BLACKPINK đã bán được tổng cộng 67.443 vé tại hai buổi hòa nhạc ở Hà Nội vào ngày 29 và 30/7, ghi nhận doanh thu 13,66 triệu USD (khoảng hơn 334 tỷ VNĐ).

Truyền thông Hàn và cụ thể là phóng viên Lee Seung Yoon cho biết, đây là concert lớn nhất trong lịch sử các buổi hòa nhạc tại Việt Nam và đứng thứ 6 châu Á, sau Singapore (18,45 triệu USD), Indonesia (17,19 triệu USD), Thái Lan (15,38 triệu USD), Đài Loan (14,18 triệu USD) và Philippines (14,17 triệu USD).