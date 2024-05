Lisa (BLACKPINK) vừa có màn trình diễn đạt 1 tỷ view chỉ trong 972 ngày

Tối 25/5, cộng đồng fan BLACKPINK nói chung và fan Lisa nói riêng không khỏi tự hào xen lẫn phấn khích khi phiên bản trình diễn của bản hit Money chính thức cán mốc 1 tỷ view trên YouTube.

Đây cũng là thành tích giúp cho Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo đạt cột mốc này nhanh nhất với 972 ngày. Không chỉ thế, video nhảy trình diễn ca khúc Money của Lisa cũng là video dance thứ 2 trong lịch sử đạt được được 1 tỷ view trên YouTube - trước đó là How You Like That Dance Practice của BLACKPINK.

Video trình diễn ca khúc Money của Lisa

Lisa xuất sắc đạt cột mốc 1 tỷ view với video trình diễn

Thành tích giúp em út BLACKPINK trở thành nữ nghệ sĩ solo đạt cột mốc này nhanh nhất với 972 ngày

Money của Lisa cũng là ca khúc đầu tiên và duy nhất của nghệ sĩ solo Kpop vượt mốc 1 tỷ view và streams (phát trực tuyến) trên cả hai nền tảng YouTube và Spotify. Với thành tích trên Spotify, Lisa đã ghi tên mình vào danh sách Spotify Billions Club (Nghệ sĩ đạt trên 1 tỉ lượt nghe) cùng với Taylor Swift, Billie Eilish, Bad Buny và rapper Post Malone. Trước đó, ca khúc Money của nữ idol cũng lập kỷ lục Guinness khi là bài hát Kpop đầu tiên đạt 1 tỉ lượt nghe trên Spotify vào tháng 9-2022, đúng một năm sau khi phát hành.