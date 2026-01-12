Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào khoảng 9h10 sáng nay (12/1) trên Quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh, đoạn qua phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), khiến nhiều phương tiện hư hỏng, một số người bị thương.

Kinh hoàng hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Tĩnh: Xe con bị vò nát, tài xế được đưa ra ngoài trong tình trạng khó tin

Thời điểm trên, xe container mang BKS 99C–077.53 kéo theo rơ-moóc 98RM–035.53 lưu thông theo hướng Bắc – Nam đã va chạm liên hoàn với 3 phương tiện cùng chiều phía trước gồm: xe ô tô con BKS 38A–580.97, xe ô tô tải BKS 29E–350.40 và xe ô tô khách BKS 17B–012.66.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con BKS 38A–580.97 bị húc dồn, mắc kẹt vào gầm xe ô tô tải phía trước, phần đầu xe bẹp dúm, hư hỏng nghiêm trọng. Hậu quả ban đầu làm 3 người trên xe ô tô con bị thương nặng.

Chiếc ô tô biến dạng, hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường tránh Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giữa 4 ô tô. Nguồn ảnh: FB

Ô tô con mắc kẹt dưới gầm xe tải sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: Vietnamnet

Tài xế xe 4 chỗ mắc kẹt tại vị trí ghế lái đang được lực lượng chức năng giải cứu (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng và người dân đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài để đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, vẫn còn 1 người bị thương nặng mắc kẹt trong xe do phương tiện bị dồn ép dưới gầm xe tải, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông và triển khai công tác cứu hộ. Xe cứu hộ giao thông được huy động tới hiện trường để ''giải cứu'' ô tô con. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân còn lại đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng tìm phương an giải cứu tài xế xe 4 chỗ đang bị thương nặng, kẹt cứng tại ghế lái được chia sẻ khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, dù gương mặt bị thương nặng và chảy máu nhưng tài xế vẫn tính táo, bám chặt tay vào vô lăng chờ đợi được giải cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.