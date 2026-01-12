Ngắm ngôi trường tiểu học trên đất nghĩa trang lớn nhất TPHCM đã thành hình: Phụ huynh mong ngày con được đi học

Sau 7 tháng thi công, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đang dần hoàn thiện trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của khu vực từ không gian mai táng cũ sang quỹ đất phục vụ giáo dục và cộng đồng.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại, công trình đã đạt tiến độ hơn 85% và dự kiến hoàn thành trong quý I năm nay. Phần xây dựng thô của ngôi trường cơ bản đã xong, hiện nhà thầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với các hạng mục như sơn tường, lát gạch, thi công hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Không khí thi công diễn ra khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Ngắm ngôi trường tiểu học trên đất nghĩa trang lớn nhất TPHCM đã thành hình

Toàn cảnh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đang dần hoàn thiện trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Theo thiết kế, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa gồm 1 trệt và 3 lầu, với quy mô 30 phòng học, cùng đầy đủ các khối chức năng như phòng bộ môn, khu hành chính, sân chơi và không gian sinh hoạt chung. Công trình được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập, vui chơi của học sinh trong khu vực, góp phần giảm áp lực sĩ số cho các trường hiện hữu.

Việc ngôi trường được xây dựng trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa không chỉ mang ý nghĩa về mặt quy hoạch đô thị, mà còn thể hiện nỗ lực của địa phương trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng phục vụ dân sinh, đặc biệt là giáo dục. Khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, công trình sẽ mở ra môi trường học tập khang trang, an toàn cho trẻ em sinh sống quanh khu vực.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở bậc tiểu học, cùng với Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, địa phương đã khởi công xây dựng thêm một trường trung học cơ sở trên phần diện tích thuộc dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 3. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình mở rộng quỹ đất dành cho giáo dục, từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng gia tăng của người dân trên địa bàn.

Chia sẻ với chúng tôi, người dân sinh sống gần khu vực trường học cho biết ai nấy đều phấn khởi trước tiến độ thi công nhanh chóng của công trình. Theo thông tin từ khu phố, dự kiến ngay trong học kỳ II sắp tới, học sinh sẽ bắt đầu chuyển vào học tập dù một số hạng mục vẫn đang được hoàn thiện. Công trình được triển khai liên tục với ba ca thi công cả ngày lẫn đêm; chỉ sau khi khởi công từ tháng 5, đến nay một khu trường học quy mô lớn với nhiều phòng học đã gần như hoàn thiện.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Lựu (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) bày tỏ niềm vui: “Có trường học mới thì mừng lắm. Con em trong khu vực được đến trường gần nhà, việc học hành thuận tiện hơn. Trường xây dựng khang trang, màu sắc cũng rất đẹp”.

Nhiều người dân địa phương cũng chung tâm trạng vui mừng khi khu vực có thêm một ngôi trường mới khang trang, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em mà còn giúp phụ huynh giảm bớt vất vả trong việc đưa đón hằng ngày.

Việc hình thành các công trình giáo dục trên nền đất cũ của nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang góp phần thay đổi diện mạo khu vực, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, lấy con người và thế hệ tương lai làm trung tâm.

Hệ thống phòng học và hành lang đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng thô.

Công nhân tất bật thi công các hạng mục sơn tường, lát gạch và hoàn thiện cảnh quan.

