Xác cá voi nặng khoảng 40 kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Cá voi được chôn lấp theo phong tục

Sáng 12-1, người dân xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào bờ biển địa phương này trong tình trạng đang phân hủy.

Theo UBND xã Hòa Trạch, xác cá voi được phát hiện vào sáng cùng ngày tại khu vực bờ biển thuộc địa bàn xã. Con cá voi nặng khoảng 40 kg, đã chết trước đó, bốc mùi và có dấu hiệu phân hủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Hòa Trạch đã phối hợp với người dân kiểm tra hiện trường, đồng thời tổ chức chôn lấp xác cá voi theo đúng phong tục tập quán của cư dân vùng biển, bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn khu vực.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Trạch cho biết việc xử lý được thực hiện nhanh chóng, gọn gàng nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và môi trường ven biển.