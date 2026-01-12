Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết 2026 Âm Lịch Bính Ngọ: Dân mạng háo hức đếm ngược

Bao nhiêu ngày nữa chính thức nghỉ tết?

Năm 2026 được xác định là năm Bính Ngọ, tức năm con ngựa theo lịch âm.

Tết Nguyên Đán 2026 (Tết Bính Ngọ) rơi vào thứ Ba, ngày 17 tháng 2 năm 2026 (Dương lịch), tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026 (Âm lịch). Thời gian của năm Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 17/2/2026 và kết thúc vào ngày 5/2/2027 theo dương lịch.

Hôm nay là Thứ hai, ngày 12 tháng 01 năm 2026 Dương lịch. Giao thừa Tết Nguyên Đán 2026 (Mùng 1 Tết Âm Lịch) sẽ vào ngày 17 tháng 02 năm 2026. Như vậy, còn 35 ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026 (Giao thừa Tết Âm lịch).

Ảnh minh họa

Để giúp người dân chủ động sắp xếp công việc và học tập, các cơ quan chức năng đã ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Dưới đây là thông tin cụ thể cho từng đối tượng, dựa trên các văn bản và thông báo chính thức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng).

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của nhóm này sẽ dài 9 ngày, được kết hợp từ 5 ngày nghỉ lễ quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Đây được xem là kỳ nghỉ khá dài, tạo điều kiện để CBCCVC có thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình và chuẩn bị cho năm mới. Lịch nghỉ Tết âm lịch 2026 so với các năm trước thì phương án này được đánh giá là hợp lý, hạn chế tình trạng gián đoạn công việc sau Tết. Thông tin này cũng thường xuất hiện sớm trong các thông báo nghỉ Tết của cơ quan nhà nước.

Đối với người lao động

Trong dịp Tết Âm lịch, nhân viên được phép nghỉ 05 ngày và vẫn nhận đủ lương theo quy định. Dựa trên lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các đơn vị sử dụng lao động có quyền chủ động sắp xếp kế hoạch nghỉ lễ sao cho tối ưu nhất với tình hình sản xuất, kinh doanh của mình. Cụ thể, lịch nghỉ Tết 2026 của người lao động có thể áp dụng một trong ba phương án:

- Nghỉ 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ.

- Nghỉ 02 ngày cuối năm Ất Tỵ Và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ.

- Nghỉ 03 ngày cuối năm Ất Tỵ Và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Bất kể lựa chọn kế hoạch nào, các đơn vị kinh doanh đều cần tuân thủ đúng quỹ thời gian nghỉ lễ mà pháp luật quy định. Để biết chi tiết lộ trình cá nhân, nhân viên cần chủ động cập nhật thông báo nghỉ Tết từ phía công ty.

Đối với học sinh, sinh viên

Lịch nghỉ Tết âm lịch 2026 cụ thể có thể khác nhau giữa các địa phương và trường học. Vì vậy, các gia đình cần chú ý theo dõi các văn bản hướng dẫn từ trường học hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt lịch trình cụ thể một cách kịp thời.

Theo kế hoạch dự kiến, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sẽ kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ 11/02/2026 (tức 24/12 Âm lịch) đến hết 22/02/2026 (mùng 06/01 Âm lịch). So với khối lao động hành chính và doanh nghiệp, sinh viên và học sinh thường được hưởng một kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn hẳn.