King Of Rap: HIEUTHUHAI "mượn rượu tỏ tình" Emily, Erik - Bùi Lan Hương gây sốt khi kết hợp với các thí sinh

King Of Rap 2020 đã bước vào nửa chặng cuối, nơi mà chất lượng, trình độ của thí sinh đã được bộc lộ rõ rệt. Trong tập trước vòng sample đã chính thức chốt sổ và gọi tên top 20 xứng đáng đi vào vòng collaboration, cùng với đó là không ít những giọt nước mắt tiếc nuối cho những thí sinh thiếu may mắn. Bước sang tập phát sóng 10, luật chơi sẽ lại có sự thử thách và khó khăn hơn, thách thức vào khả năng phối hợp và trung hòa giữa thí sinh và nghệ sĩ, hơn nữa là cách phối hợp với cả đối thủ của mình để tạo ra màn trình diễn hoàn hảo.

Cặp đấu đầu tiên đầy căng thẳng với sự góp mặt của hai nhân tố được săn đón nhất HIEUTHUHAI và Right. Như đã công bố sẽ có một nghệ sĩ tham gia hỗ trợ hai thí sinh cùng trình diễn trên sân khấu và trong cặp đấu khai hỏa sẽ là một nữ ca sĩ xinh đẹp và quyến rũ, một gương mặt "người nhà" không hề xa lạ với khán giả và dàn thí sinh: Emily - bà xã của BigDaddy. Đến với King Of Rap 2020, Emily sẽ làm mới một ca khúc hit mà cô cùng ông xã đã từng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc suốt nửa đầu năm 2019: Mượn Rượu Tỏ Tình.

Nhìn về vị trí ghế nóng, cả 3 vị giám khảo trong đó có ông xã BigDaddy của Emily đang cười không ngớt khi lần đầu tiên thấy mình có quyền lực như thế trước vợ. Nhận xét về HIEUTHUHAI, LK đặc biệt thích cách anh chàng đi melody rất ấn tượng và cuốn hút, tuy nhiên có chút xíu đáng tiếc ở một vài cặp vần bị gượng gạo không được sát với nội dung. Tương tự Right cũng có một vài cặp vần bị gượng gạo nên nếu cải thiện sẽ tốt hơn rất nhiều. "Bản gốc" BigDaddy đồng thời lên tiếng cảm ơn hai thí sinh yêu thích đã làm mới một ca khúc hit của mình với một tinh thần mới và phù hợp với nội dung sân khấu.

Đến với top 20 bất kể ai ra về cũng đều gây ra sự tiếc nuối đối với người yêu Rap và những khán giả hâm mộ họ. Nhưng luật chơi vẫn phải áp dụng và đáng tiếc người dừng chân là Right. HIEUTHUHAI là gương mặt đầu tiên bước vào top 10 King Of Rap với số tiền thưởng là 102 like tương ứng 102 triệu đồng trong ngân hàng của mình. Right tuy chia tay nhưng không có gì phải buồn vì BigDaddy đã xác nhận sớm nhất sẽ có một màn kết hợp giữa hai người con phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội.

Emily

HIEUTHUHAI

Cặp đấu thứ hai bước vào vòng collaboration - những thí sinh đứng đầu phong cách melody của King Of Rap 2020 chạm mặt nhau: Vsoul và Tuimi. Nhận định về cặp đấu, chính Vsoul cũng công nhận cả hai có style âm nhạc tương đối giống nhau và đây là một cặp đấu khiến anh hoàn toàn thỏa mãn, kết quả nếu 1 trong 2 có bị loại thì màu sắc âm nhạc của người ở lại trở thành hiếm có và là điểm nhấn sẽ giúp người đó đi sâu hơn nữa.

Cùng tham gia giúp sức cho cả hai thí sinh của King Of Rap là một nam ca sĩ có chất giọng đặc biệt và nhiều nội lực: Erik. Những tưởng là một màn collab nhẹ nhàng dễ ăn nhưng thực tế lại vô cùng khó xử lý, nhìn lại danh sách hit của Erik thì phần nhiều là ballad và ca khúc anh chàng trình diễn lần này cũng không ngoại lệ: Em Không Sai, Chúng Ta Sai.

LK đặc biệt dành lời cảm ơn cho giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh khi đã tạo ra cặp đấu đỉnh cao này. "Hai người bổ trợ cho nhau rất là nhiều, về Tuimi thì em đi thẳng vào vấn đề, melody của em rất đẹp, kết hợp tốt với những verse rap đằng sau và dung hòa cấu trúc trong phần thể hiện của bản thân. Còn về Vsoul, anh vẫn thắc mắc em làm về rap mạnh hơn hay melody mạnh hơn, em làm mọi thứ rất là hài hòa, trong cách đi melody của em, em linh hoạt về cách đổi tông độ tạo ra cái melody rất là cuốn. Cả hai đã cho anh một phần thể hiện rất là hoàn hảo!". Nhìn từ góc độ battle, BigDaddy nhận thấy có vẻ phần trình diễn của Tuimi trong verse 2 đang lấn lướt Vsoul và điều này có thể gây nguy hiểm cho chàng rapper.



Cả hai đều là những bậc thầy melody và điều này khiến cả 3 vị giám khảo không khỏi nóng ruột nếu phải lựa chọn ai đi ai ở. Tuimi với phần trình diễn đặt để nhiều cảm xúc và tâm tư đã chinh phục cả 3 vị mentor và làm dày thêm số tiền trong tài khoản với cả thảy 104 like tương ứng 104 triệu đồng.

Cặp đấu thứ 3 được giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh nhận xét là cặp đấu sở hữu nhiều cái nhất: Wxrdie hiện tại là King Of Rap "hờ" khi giữ số tiền nhiều nhất qua các vòng đấu, còn Kenji là thí sinh trẻ nhất, nhiều lửa nhất. Nhìn nhận về Kenji, Wxrdie cho rằng đối thủ này vô cùng xứng tầm vì ngôn từ, cách rap, cách biểu diễn của cậu bé là vô cùng nhanh nhạy và cả hai có màu gần với nhau nhất. Phối hợp cùng hai thí sinh trong màn collab lần này là một chàng ca sĩ nóng bỏng: Trọng Hiếu.

Nhìn về Kenji và Wxrdie, BigDaddy đã phải thốt lên: "Hai chàng tí hon khổng lồ", Kenji vẫn cho thấy mình là một chàng trai trẻ tài năng, làm chủ sân khấu tốt, tuy nhiên nội dung chưa thực sự gây ấn tượng cho BigDaddy, vẫn còn non nớt. Wxrdie cũng trẻ trung năng động nhưng thế mạnh là viết nội dung có điểm nhấn hơn Kenji, đồng thời tiến bộ hơn rất nhiều trong khả năng trình diễn sân khấu.

Nói thêm về Kenji, LK chia sẻ anh rất thích cách Kenji đi flow và cách cậu bé trình diễn, còn Wxrdie đã khiến LK ấn tượng khi sử dụng những vần hay như: "Alo baby ơi, qua đây đi bơi". Bên cạnh đó LK cũng khen ngợi cho sự tâm huyết và cầu thị của Wxrdie trong cách đi flow và phát triển kỹ năng trình diễn liên quan.

Cuộc chơi King Of Rap rất khốc liệt, cứ qua mỗi vòng chơi chương trình lại phải chia tay một nửa thí sinh tài năng và nhiệt huyết và top 10 chia buồn khi không gọi tên Kenji đi tiếp, đồng nghĩa Wxrdie tiếp tục là kẻ giàu nhất King Of Rap với 114 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Một cặp đấu đầy gắt gao với hai thí sinh đều là những ẩn số mạnh mẽ, ICD và GTM sẽ cùng kết hợp và trình diễn trên sân khấu cùng với nữ ca nhạc sĩ Bùi Lan Hương. Với ca khúc Mặt Trăng trên sân khấu King Of Rap, đây sẽ là thử thách lớn với các thí sinh, buộc họ phải show off toàn bộ kỹ năng viết lyric của mình để vừa ăn nhập với nội dung bài hát, vừa có thêm nhiều lớp nghĩa sâu sắc, ẩn dụ.

Sau màn trình diễn đầy phấn khích, Hồ Hoài Anh đặc biệt cảm ơn và trân trọng sự chăm chỉ của GTM, anh chàng luôn chăm chỉ và cố gắng cải thiện bản thân từng ngày, đó là tính cách cần thiết ở những người nghệ sĩ trẻ. Thậm chí ICD cũng phải cảm ơn GTM vì nguồn năng lượng và sự "điên" của bạn diễn tỏa ra đã tạo nên sự phấn khích thổi bùng lên sức chiến đấu trong màn collab.

LK cảm thấy may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của màn trình diễn, "lão đại" vô cùng tự hào vì các thế hệ trẻ kế thừa rap có thể sáng tạo một tác phẩm mang đầy chất nhân văn, mang ý nghĩa, có giá trị tư duy như vậy. "ICD ở vòng này em đã hoàn thiện bộ kỹ năng, em đã chắc hơn rất nhiều, những tổ hợp flow khó em kết hợp, mang những hình ảnh đời thường đó vào so sánh ẩn dụ rất dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề cần khai thác, anh cảm thấy hoàn hảo", "GTM từ vòng này qua vòng khác, em cho anh thấy em làm chủ sân khấu rất tốt, trong verse rap của em đã kết hợp rất nhiều thứ như melody, flow".

Nhận xét về hai rapper trẻ tài năng, BigDaddy nhìn thấy ở cả hai một sự chỉn chu, trau chuốt trong cả phần trình diễn, GTM được chú ý từ "vòng gửi xe", qua từng vòng BigDaddy lại bất ngờ trước những chiến thuật và con người khác của anh. ICD trước màn trình diễn đặt ra cho Big những nghi vấn: "ICD vẫn viết rất là tốt, vậy đến vòng này thì cậu ấy có gì mới để show off?" và câu trả lời hoàn toàn khiến BigDaddy bất ngờ với kỹ năng trình diễn mới được update.

Chung cuộc King Of Rap 2020 vẫn phải ngậm ngùi chia tay GTM. Chúc mừng ICD đã tiến gần hơn với ngôi vị cao nhất với 101 triệu đồng trong tài khoản.

Cặp đấu cuối cùng của bảng A-D được giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh chỉ định sẽ đem đến nhiều sự bất ngờ và đột phá trong âm nhạc, Không phải ở dòng nhạc mà Chị Cả và Color đang theo đuổi khác màu nhau mà là họ sẽ cùng collab với một nghệ sĩ trình diễn dòng nhạc hoàn toàn không liên quan, đó là nghệ sĩ cải lương Quế Trân. Việc khó khăn nhất bây giờ là tìm ra một đường dây chung giữa rap và cải lương để có thể kết hợp hai dòng nhạc đặc biệt lại thành một chỉnh thể. Muốn làm vậy thì cả Chị Cả và Color đã thống nhất đặt tác phẩm vào một tuyến câu chuyện để kể lại.

May mắn thay cả cải lương với rap ít nhiều có sử dụng văn nói và vần nhịp, chính sự tương quan đó đã mở đường cho hai chàng rapper sáng tạo ra lyric phù hợp để collab cùng nghệ sĩ Quế Trân trong nhạc phẩm quen thuộc Cô Gái Bán Sầu Riêng.

Ấn tượng với tài năng của rapper trẻ, NSƯT Quế Trân đã phải thốt lên: "Nghe cái đoạn đầu thì đã cảm thấy: ôi có một cái sự liền mạch hòa quyện rất là trữ tình luôn á! Ngạc nhiên rằng, ôi sao rap có thể mềm mại và dễ chịu đến như vậy, hoàn toàn có thể kết hợp được đúng nơi đúng chỗ và đúng tiết mục đó. Trân cảm thấy có điểm nhấn, có sự hay và sức hút của nó, những tiết mục như thế này sẽ là món ăn rất mới lạ cho người yêu thích cải lương!".

Đứng ngồi không yên với màn trình diễn hài hước dí dỏm của Chị Cả và Color, LK - lần đầu tiên chứng kiến một sự kết hợp giữa rap và vọng cổ đã phải đứng lên dành lời khen ngợi cho tiết mục cuốn hút: "Color vẫn làm rất tốt thế mạnh của mình là người kể chuyện, Chị Cả thì vẫn tỏa sáng với các cặp vần độc có một không hai, cả hai bổ trợ cho nhau rất tốt và phần trình diễn rất hòa hợp".

BigDaddy: "Các bạn đã cho khán giả thấy âm nhạc là sự sáng tạo, âm nhạc là không biên giới, về Color cái chất riêng em là sự chân chất và trong tương lai em nên giữ thế mạnh này. Chị Cả cũng vậy, em luôn luôn khiến mọi người tò mò qua từng phần trình diễn, người xem phải căng mắt, căng tai để chứng kiến những điều bất ngờ ập đến".

Kết thúc cặp đấu cuối cùng cũng là lúc King Of Rap nói lời chia tay với Color, đồng thời Chị Cả cũng là gương mặt thứ 5 góp mặt trong top 10 King Of Rap 2020.

Các thí sinh bảng B-C top 20 King Of Rap sẽ lên sóng trong tập 11, vào ngày 17/10/2020 trên VTV3.

Ảnh: Cát Tiên Sa