Kiểu ăn bún, phở "siêu hại thân" mà các gia đình cần bỏ ngay nếu không muốn "sản sinh" khối u ung thư

Vào bữa sáng, người Việt thường có xu hướng chọn các thực phẩm chắc bụng, no lâu để cơ thể đầy đủ năng lượng bước vào quá trình lao động, công tác suốt cả ngày dài.

Vào buổi sáng, bún phở là món đồ ăn "quốc dân" của nhiều người. Không những thế, nhiều người cũng chọn ăn bún, phở bất cứ khi nào muốn ăn hoặc bận rộn. Trong một bát bún, phở vẫn thường có đầy đủ các loại dinh dưỡng từ tinh bột, protein, chất xơ... đã vậy còn nóng hổi, ngọt ngào rất phù hợp để "xì xụp" khi bắt đầu ngày mới.

Tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng chúng ta không nên ăn món gì quá nhiều. Tốt nhất nên ăn sáng đa dạng bằng nhiều món khác nhau để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, một bữa sáng đầy đủ nghĩa là chúng ta cần ăn đủ bốn nhóm thực phẩm: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Như vậy, chúng ta có thể ăn bún, phở để đổi bữa vài ngày trong tuần. Tuy nhiên cần phải ghi nhớ vài điều sau đây khi ăn để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những sai lầm khi ăn bún, phở cần phải thay đổi ngay

1. Nhai nhanh, nuốt vội khi ăn

Cả bún và phở đều là những món ăn chứa nhiều nước, dẫn đến thói quen ăn vội và nhai không kỹ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhanh thức ăn sẽ không được tiêu hóa đầy đủ trong khoang miệng và sẽ trực tiếp chuyển đến dạ dày ở dạng thô, gây hại cho niêm mạc dạ dày và làm tăng gánh nặng cũng như thời gian làm việc của cơ quan này.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà (Trưởng khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi Trung ương), có nhiều trường hợp mắc viêm loét dạ dày là do lạm dụng bún và nhai bún không kỹ. Bác sĩ khuyên rằng phụ huynh nên hạn chế việc cho trẻ nhỏ ăn bún vì trẻ nhỏ thường có hệ tiêu hóa chưa tốt.

2. Uống nước phở quá nóng

Thưởng thức những bát bún, phở nóng hổi là hạnh phúc của nhiều người vì họ thích cảm giác vừa ăn vừa xì xụp. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê việc tiêu thụ những thực phẩm quá nóng là một trong những nguyên nhân gây ung thư. Theo đó, các loại thực phẩm có nhiệt độ cao hơn 65 độ C có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở khoang miệng, hầu họng và thực quản. Những tổn thương này có thể do nhiệt độ cao gây ra, và lâu dần sẽ dẫn đến tăng sinh tế bào ung thư. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, các gia đình nên đợi cho bún nguội bớt khoảng 50-60 độ C trước khi ăn và có thể chia bún ra thành nhiều bát nhỏ để làm cho bún nguội nhanh hơn.

3. Ăn bún có màu quá trắng

Bún là món ăn phổ biến và dễ tìm thấy ở khắp nơi, tuy nhiên, thành phần phụ gia trong bún thường gây ra lo ngại vì khó kiểm soát và không được ghi rõ trên bao bì sản phẩm. PGS Trần Hồng Côn (một chuyên gia hoá học tại Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đã từng phát hiện chất huỳnh quang (tên gọi là tinopal) được sử dụng trong sản xuất bún để làm cho sợi bún trong, dai và đẹp mắt hơn. Chất này rất nguy hiểm và có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như suy gan, suy thận và ung thư.

Ngoài ra, hàn the là một chất khác cũng thường được sử dụng để sản xuất bún, sử dụng lâu dài có thể gây ngộ độc tiêu hóa và gây hại cho thận. Để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng nên chọn bún có màu đục, dễ đứt gãy, chạm vào có cảm giác hơi dính và nhuyễn. Ngược lại bún màu quá trắng, quá giòn dai coi chừng đã được sử dụng hàn the và chất huỳnh quang.

4. Bị bệnh tiêu hóa vẫn thường xuyên ăn bún

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia) khuyến cáo rằng bún là một loại thực phẩm không phù hợp cho những người đang mắc bệnh về đường tiêu hóa. Điều này là do bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trong khoảng 1 ngày để bột nở ra, trong quá trình đó tinh bột sẽ bị lên men và tạo ra vị chua. Việc ăn nhiều bún có thể gây ra đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu và gây hại cho dạ dày của những người đang mắc bệnh về tiêu hóa.

Ngoài ra ăn bún phở trong thời gian ốm có thể gây ra các vấn đề như lạnh bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc làm cho cơ thể cảm thấy nặng nề hơn. Thay vì ăn bún phở trong thời gian này, bạn nên cân nhắc sử dụng cháo hoặc súp để giảm gánh nặng cho đường tiêu hóa và giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng hơn.