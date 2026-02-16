“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?

Hải My, Theo Phụ nữ mới 21:49 16/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Khoe ảnh gà luộc cúng Giao thừa của bạn đi nào!

Giao thừa sắp đến, nhà nhà tất bật chuẩn bị mâm cúng tiễn năm cũ, đón năm mới. Trong mâm lễ, chắc chắn không thể thiếu gà luộc nguyên con, ngậm bông hoa hồng để cũng Giao Thừa. Gà cúng phải là gà trống và được chuẩn bị cẩn thận từng khâu để gà đẹp và luộc không bị nứt thịt.

Nghe thì tưởng chỉ là… luộc gà thôi mà, nhưng với hội chị em, đây thực sự là một “bài test cuối năm” căng thẳng chẳng kém gì cắm hoa hay gói nem. Gà phải chín tới, da vàng ươm, không rách, không nứt, không tụt cánh, đầu ngẩng cao đúng chuẩn. Chỉ cần lệch một nhịp là từ “gà cúng” sang “gà tấu hài” lúc nào không hay.

Song mới đây trên MXH, hàng loạt những bài đăng chia sẻ về “kiếp nạn” luộc gà cúng giao thừa. Ngay sát giờ G nhưng thành phẩm lại khác xa so với tưởng tượng. Người thì luộc gà “rụng cánh”, người lại ngỡ ngàng vì đã làm đúng công thức nhưng gà vẫn nứt thịt,...

Nhìn vào loạt ảnh này, cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Nhiều người bày tỏ, “khó cứu” cỡ này thì chỉ có chạy ngay ra chợ mua gấp một con gà luộc thay thế mà thôi!

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 1.

Làm đúng công thức nhưng kết quả có vẻ hơi... "đáng sợ" (Ảnh: Heo Heo)

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 2.

Luộc kiểu gì mà "bay" mất mào rồi?! (Ảnh: Bàng Thêm)

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 3.

"Sản phẩm này còn cứu được không mọi người" (Ảnh: Do Trung Thanh)

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 4.

Thua ngay từ khoảnh khắc trước giao thừa rồi (Ảnh: Nguyễn An)

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 5.

Trộm vía đã "phẫu thuật" thành công (Ảnh: Nguyễn Quang Sơn)

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 6.

Nhiều người "hiến kế" sử dụng tăm để cắm lại phần mào cho con gà (Ảnh: Nguyen Thi Thuy)

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 7.

Ca này thì có vẻ khó rồi... (Ảnh: Thúy Ếch)

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 8.

Người thức thời là phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng (Ảnh: Ma Hư Lô)

“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?- Ảnh 9.

Đang bày mâm nhưng thấy cũng lạ lắm! (Ảnh: Kẹo Bông)

29 Tết, đây là điều Cường Đô La muốn tất cả mọi người thấy
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày