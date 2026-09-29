Kiểm tra phòng bếp của Phạm Thị Linh lúc 0h40, công an ra lệnh giữ người khẩn cấp 2 đối tượng

Công an tỉnh Hưng Yên giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 phụ nữ sau khi phát hiện nhóm 4 người sử dụng ma túy Ketamine tại nhà riêng ở xã Đại Đồng, thu giữ tổng cộng hơn 1,4g ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 28/9, theo thông tin từ công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tin báo của quần chúng nhân dân.

Vào hồi 00h40, ngày 27/09, Tổ công tác Công an xã Đại Đồng tiến hành kiểm tra tại nhà của Phạm Thị Linh, sinh năm 1992 ở thôn Mậu Lương, xã Đại Đồng, phát hiện tại phòng bếp của nhà Linh có 4 đối tượng, gồm: 3 nữ và 1 nam giới đang ở trong phòng, gồm: Phạm Thị Linh; Phạm Thanh Thư (sinh năm 1997, HKTT: thôn Khách, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên); Phạm Thị Thuỳ Trang (sinh năm 1996, HKTT: thôn Cát Lư, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên); Vũ Hữu Khải (sinh năm 2000, HKTT: 26 Đinh Đàm, phường Thành Đông, TP Hải Phòng).

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Quá trình làm việc, các đối tượng Linh, Thư và Khải đều khai nhận bản thân đã sử dụng ma tuý dạng Ketamin tại phòng bếp; còn Trang do say rượu nên đang ngủ tại phòng bếp, không sử dụng ma tuý.

Đồ vật, tài liệu, thu tại nền phòng bếp: 1 (một) túi nilon màu trắng bên trong đựng chất màu trắng dạng cục (nghi là ma tuý); Chất màu trắng dạng bột thu trên chiếc đĩa sứ màu trắng, dạng hình tròn, đường kính 23cm; 1 (một) chiếc đĩa sứ màu trắng, dạng hình tròn, đường kính 23cm, trên mặt đĩa sứ bám dính chất bột màu trắng; 1 (một) tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn thành hình ống, được cố định bên ngoài bằng 1 dây chun màu vàng, tạo thành ống hút hình trụ tròn có chiều dài 13cm, đường kính 0,5cm, trên tờ tiền có bám dính chất bột màu trắng (nghi là ma tuý); 1 (một) thẻ Căn cước công dân trên bề mặt thẻ có bám dính chất bột màu trắng (nghi là ma tuý); 1 (một) chiếc loa màu xanh dương nhãn hiệu Harman/ Kardon hình tròn; 01 (một) chiếc đèn tạo hiệu ứng ánh sáng, màu trắng; 1 (một) chiếc đệm nỉ màu xanh và 01 (một) chiếc bật lửa gas màu đỏ.

Kết quả giám định sơ bộ số, kết luận chất màu trắng dạng cục thu giữ là ma tuý loại Ketamine có khối lượng 0,7675g; chất màu trắng dạng bột thu giữ là ma tuý loại ketamine có khối lượng 0,6734g; chất màu trắng bám dính trên 1 đĩa sứ, 1 thẻ CCCD, 1 tờ tiền và 1 túi nilon đều là ma tuý loại ketamine.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 27/9/2026 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Linh và Phạm Thanh Thư. Công an xã tiếp tục đấu tranh, xác minh mở rộng vụ án xử lý theo quy định

Công an xã Đại Đồng cũng đề nghị Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống ma túy; khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để xác minh, xử lý theo quy định.