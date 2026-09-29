Khởi tố nhân viên bán hàng Phạm Thanh Nghĩa SN 1987

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Phạm Thanh Nghĩa, nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Sản xuất & Kinh doanh Phạm Nguyễn, về hành vi tham ô 94,3 triệu đồng tiền hàng thu từ các đại lý rồi nghỉ việc, bỏ đi khỏi địa phương.

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Nghĩa, sinh năm 1987, thường trú thôn Khuốc Tây, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 1, Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, Phạm Thanh Nghĩa là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Sản xuất & kinh doanh Phạm Nguyễn (có hợp đồng lao động). Thực hiện việc nhận hàng hóa tại điểm phân phối của Công ty ở Cụm công nghiệp Đông La thuộc thôn 16, xã Đông Hưng theo Phiếu xuất kho bán hàng giao cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và nhận tiền mua hàng của các đại lý về giao nộp cho Công ty.

Phạm Thanh Nghĩa tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Nghĩa lợi dụng quyền hạn của bản thân, chiếm đoạt số tiền hàng hóa đã thu còn thiếu tại các đại lý từ ngày 13/10/2025 đến ngày 18/10/2025 là 94.345.689 đồng để chi tiêu cá nhân.

Đến ngày 19/10/2025, Nghĩa thấy số tiền đã sử dụng thâm hụt lớn, không có khả năng hoàn trả cho Công ty nên đã tự ý nghỉ việc, bỏ đi khỏi địa phương.

Hành vi của Nghĩa không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tập thể, mà còn làm giảm niềm tin trong quan hệ lao động và tạo nguy cơ tiêu cực đối với môi trường kinh doanh.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an xã Đông Hưng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường giám sát, kiểm tra nội bộ, áp dụng chặt chẽ các quy trình quản lý tài chính, tài sản, không để phát sinh tội phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.