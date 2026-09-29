Sáng nay, xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Gần 2 tuần hoãn lịch xét xử, phiên tòa sơ thẩm vụ tài xế xe tải gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long được mở lại vào sáng nay.

Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T (SN 2010, ngụ xã Trà Côn) tử vong.

Bị cáo là tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa ngày 28/8. (Ảnh: Duy Khang)

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung lái xe tải BKS 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện xe tải do anh N.V.M.(quê Thanh Hóa) cầm lái đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt.

Lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (bạn nữ sinh B.T.) chạy xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do Trân điều khiển, chở em L.M.N. Thấy xe tải lấn sang phần đường, em N. phanh gấp. Xe của T. chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của N..

Sau cú va chạm, xe của T. ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung cầm lái cán qua người. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định số 760/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án vì “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Ngày 17/1, VKSND huyện Trà Ôn hủy quyết định không khởi tố, yêu cầu điều tra lại. Nhưng chỉ vài ngày sau, Công an huyện Trà Ôn cũ tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án lần thứ hai, cho rằng “không có sự việc phạm tội”.

Gia đình tiếp tục khiếu nại, song ngày 10/2, VKSND huyện giữ nguyên quan điểm.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh P. (cha của em T.), dùng súng bắn vào đầu Trung khiến người này bị thương nặng, sau đó ông P. tự sát.

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, toàn diện và nghiêm minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn ở Vĩnh Long để kiểm tra lại.

Qua thẩm tra, Bộ Công an xác định có căn cứ cho thấy hành vi điều khiển phương tiện của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 2/5, Viện trưởng Viện KSND Tối cao ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án trước đó.

Ngày 3/5, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long chính thức ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy, VSND tỉnh Vĩnh Long đã truy tố Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 28/8, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Chờ đến giờ xét xử nhưng phía gia đình bị hại và các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hiền (mẹ của nữ sinh T.) vắng mặt, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Gần 2 tuần trước, phiên tòa dự kiến được mở ngày 17/9, sau đó lùi dịch xét xử lại vào hôm nay 29/9.