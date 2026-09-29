Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đặt đóng tàu 65.000 DWT thuộc loại lớn nhất từng được kỹ sư, công nhân Việt Nam trực tiếp đóng mới

Hòa Phát tiếp tục mở rộng năng lực vận tải biển khi đặt đóng mới tàu hàng 65.000 DWT tại Nam Triệu.

Ngày 28/9/2026, tại Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu (NASICO), đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tổ chức Lễ ký hợp đồng đóng mới tàu hàng 65.000 DWT, ký hiệu thiết kế S650-01 cho đối tác là Công ty Cổ phần Vận tải biển Hòa Phát; đơn vị thiết kế là Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ Kỹ thuật tàu thủy Việt - Hàn (VIET HAN).

Theo thông tin tại lễ ký kết, tàu mang ký hiệu S650-01, thuộc phân khúc tàu hàng trọng tải lớn. Dự án đặt ra các yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và tiến độ.

Về phía chủ đầu tư, ông Doãn Quang Thịnh, Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng dự án được triển khai đúng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn.



Việc đặt đóng thêm tàu hàng 65.000 DWT cho thấy Hòa Phát tiếp tục đầu tư vào năng lực vận tải biển, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất thép.

So với năng lực đóng tàu trong nước, mốc 65.000 DWT là khá đáng chú ý. Nam Triệu cho biết dòng tàu 65.000 DWT là dòng tàu hàng có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay do Việt Nam thiết kế và trực tiếp thi công, với chiều dài gần 200 m, rộng 32,26 m. Con tàu có tên Trường Minh (DB66-02) là tàu thứ hai trong series tàu hàng 65.000 DWT được Công ty Đóng tàu Nam Triệu thi công đóng mới cho Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc.

Từ năm 2019, Hòa Phát liên tục nâng tải trọng đội tàu



Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát được thành lập ngày 24/10/2019, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát. Doanh nghiệp ra đời với mục tiêu chủ động vận chuyển hàng hóa và tối ưu chi phí logistics cho tập đoàn, đồng thời cung cấp dịch vụ vận tải cho các đối tác bên ngoài.



Trong những năm gần đây, doanh nghiệp này liên tục nâng quy mô và tải trọng đội tàu. Một dấu mốc đáng chú ý là ngày 2/7/2025, Hòa Phát đưa vào khai thác tàu hàng rời The Momentum có tải trọng 110.000 DWT. Đây là tàu biển có tải trọng lớn nhất từng được Hòa Phát vận hành, phục vụ kế hoạch mở rộng đội tàu và nhu cầu nguyên liệu gia tăng tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.



The Momentum do Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát trực tiếp khai thác. So với các tàu Kamsarmax tải trọng khoảng 80.000 DWT trong đội tàu trước đó, con tàu 110.000 DWT có thể chuyên chở lượng hàng lớn hơn gần 40% trong mỗi chuyến. Lợi thế này đặc biệt đáng kể với các hành trình quốc tế dài ngày và những chuyến nhập khẩu khối lượng lớn quặng sắt, than từ Australia, châu Mỹ và các thị trường trong khu vực châu Á.



Theo Báo cáo thường niên 2025 của Hòa Phát, việc mua The Momentum đánh dấu bước đầu trong quá trình cơ cấu đội tàu theo hướng tăng sức chở và tối ưu chi phí logistics. Riêng vận tải nội địa trong năm 2025 đạt khoảng 1,5 triệu tấn hàng hóa, tương đương 155% kế hoạch. Ngoài thép cuộn cán nóng, đội tàu Hòa Phát còn vận chuyển than, đá vôi và một số loại hàng hóa khác.



Việc tiếp tục đặt đóng tàu 65.000 DWT tại Nam Triệu vì vậy có thể được xem là bước bổ sung năng lực vận tải cho hệ thống logistics của Hòa Phát, bên cạnh các tàu Kamsarmax và tàu The Momentum 110.000 DWT đang khai thác.﻿