Khuyến cáo việc người dân xếp hàng mua vàng

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM) đã đề nghị các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.



Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, trong thời gian vừa qua, giá vàng trong nước và thế giới biến động mạnh, liên tục tăng cao và liên tiếp lập kỷ lục mới. Trước diễn biến này, NHNN yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, loại bỏ các yếu tố phi thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả các giải pháp ổn định thị trường.

Cụ thể, người dân chỉ được phép mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được NHNN cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng không có giấy phép kinh doanh vàng miếng sẽ không được thực hiện giao dịch vàng miếng. Việc mua bán vàng miếng tại các đơn vị không được cấp phép là trái quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2025) và có thể bị xử phạt theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Người dân mua vàng tại Công ty SJC.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng phải tuân thủ nghiêm các quy định về giấy phép hoạt động, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hóa đơn chứng từ, niêm yết giá công khai, cũng như chất lượng sản phẩm. Việc thực hiện minh bạch, đúng pháp luật không chỉ giúp doanh nghiệp phòng tránh rủi ro mà còn ngăn ngừa tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và trốn thuế.

Đặc biệt, do vàng là tài sản tài chính có tính biến động cao, gắn liền với nhiều yếu tố thị trường, người dân cần thận trọng khi mua bán hoặc đầu tư vàng để tránh rủi ro. Đồng thời, việc tuân thủ quy định pháp luật của cả doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần quan trọng vào việc ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá gây ảnh hưởng không cần thiết đến tâm lý xã hội và nền kinh tế.

NHNN chi nhánh Khu vực 2 khuyến cáo doanh nghiệp và người dân cần tuân thủ quy định pháp luật khi mua bán vàng.

NHNN chi nhánh Khu vực 2 khẳng định, sự phối hợp đồng bộ trong việc thông tin, tuyên truyền và chấp hành pháp luật sẽ giúp thị trường vàng vận hành ổn định, minh bạch, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

NHNN chi nhánh Khu vực 2 cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng miếng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Các hình thức biến tướng như đầu cơ, thao túng giá, trục lợi đều bị nghiêm cấm vì gây ảnh hưởng thị trường và vi phạm pháp luật, đồng thời làm suy giảm hiệu quả của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại các điểm mua bán vàng miếng phải niêm yết công khai, minh bạch để người dân dễ dàng nhận diện địa điểm được NHNN cấp phép. Các cửa hàng phải treo bảng hiệu, ghi rõ thông tin và công khai bản sao chứng thực Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, giúp phân biệt với cơ sở chỉ kinh doanh vàng trang sức. Đồng thời, cần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực giao dịch.

Ngoài ra, giá mua - bán vàng miếng phải được niêm yết công khai, cập nhật minh bạch để khách hàng nắm rõ. Các đơn vị cần đẩy mạnh áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tăng tính minh bạch, giảm rủi ro đầu cơ và hạn chế bất ổn thị trường.

NHNN chi nhánh Khu vực 2 cũng nhấn mạnh việc tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và các quy định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh vàng miếng, đảm bảo hoạt động minh bạch, đúng pháp luật và góp phần giữ ổn định thị trường tài chính.

Ngày 8/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,1 triệu đồng/lượng mua vào và 135,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được duy trì ổn định quanh 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tự do, mức giảm mạnh hơn nhiều. Một số cửa hàng tại TPHCM niêm yết 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm tới 5 triệu đồng chỉ trong vòng một ngày.

Đà giảm diễn ra sau chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 159 ngày 7/9 về điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu theo dõi sát biến động giá vàng, triển khai kịp thời các biện pháp bình ổn, đồng thời thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước vốn đã vượt ngưỡng 20 triệu đồng/lượng.