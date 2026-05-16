Khuyến cáo khi uống nước dừa trong những ngày hè

ThS.BS Dương Thị Phượng, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm (Hà Nội), cho biết về bản chất, nước dừa là loại đồ uống tự nhiên có thành phần khá tương đồng với dung dịch bù nước điện giải, thích hợp uống trong những ngày hè nắng nóng, bổ sung điện giải cho cơ thể.

Trong khoảng 100g nước dừa có gần 4g carbohydrate, khoảng 250 mg kali và khoảng 100 mg natri. Nhờ thành phần này, nước dừa có tác dụng hỗ trợ bổ sung nước và điện giải cho cơ thể, tương tự một số loại nước điện giải thông dụng.

Theo bác sĩ Phượng, đối với người khỏe mạnh, uống nước dừa thường xuyên nhìn chung không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa ai cũng có thể uống nhiều nước dừa mà không cần lưu ý.

Bác sĩ Phượng khuyến cáo, nước dừa dù tốt cho sức khỏe cũng không nên lạm dụng. Cần lưu ý đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển, người từng tăng kali máu, bệnh nhân đang chạy thận hoặc được chỉ định hạn chế kali trong khẩu phần cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng nước dừa.

Ngoài ra, những người đang dùng thuốc điều trị tim mạch hoặc tăng huyết áp như thuốc ức chế men chuyển, thụ thể angiotensin hay thuốc lợi tiểu giữ kali cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có nhu cầu uống nước dừa thường xuyên. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc mà cần theo dõi kali máu theo hướng dẫn điều trị.

Không chỉ vậy, người suy tim hoặc phải kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể cũng cần cân nhắc lượng nước dừa sử dụng hằng ngày. Theo bác sĩ Phượng, ở bệnh nhân suy tim, việc nạp quá nhiều dịch có thể gây quá tải tuần hoàn và khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Vì vậy, dù là thức uống tự nhiên, nước dừa vẫn cần được sử dụng có kiểm soát ở những người mắc các bệnh lý kể trên, thay vì uống tùy thích.

Uống nước dừa bao nhiêu sẽ tốt

Theo bác sĩ Phượng, với người trưởng thành khỏe mạnh, mỗi ngày uống khoảng 200 - 300 ml nước dừa, tương đương một cốc, thường là mức phù hợp nếu chế độ ăn tổng thể cân đối. Lượng này cơ bản không gây vấn đề gì, đồng thời có thể hỗ trợ bổ sung thêm điện giải cho cơ thể. Tuy nhiên, nước dừa không nên thay thế hoàn toàn nước lọc và cũng không nên uống quá nhiều trong thời gian dài.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm nước dừa đóng chai, đóng hộp được quảng cáo là “nước dừa tươi”. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phượng, các sản phẩm này vẫn có khác biệt so với nước dừa tự nhiên.

Người tiêu dùng cần đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, đặc biệt lưu ý hàm lượng đường, năng lượng và các thành phần bổ sung. Nên ưu tiên sản phẩm 100% nước dừa, không thêm đường và hạn chế hương liệu nếu có thể.

Nhìn chung, nước dừa có thể là lựa chọn giải khát phù hợp với người khỏe mạnh khi sử dụng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, đây không phải thức uống phù hợp để dùng tùy ý cho mọi đối tượng. Người mắc bệnh thận mạn, từng tăng kali máu, suy tim, cần hạn chế dịch, đang dùng thuốc có nguy cơ làm tăng kali máu hoặc người đái tháo đường nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế nếu muốn sử dụng thường xuyên.

Với người khỏe mạnh, nước lọc vẫn nên là nguồn bổ sung nước chính hằng ngày, còn nước dừa chỉ nên được xem là lựa chọn bổ sung, không phải thức uống thay thế hoàn toàn.