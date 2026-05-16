41 lời khuyên trường thọ từ vị tỷ phú chi 50 tỷ mỗi năm để không chết

Trong nhiều năm, Bryan Johnson, 48 tuổi, là nhân vật kỳ lạ nhất trong làng công nghệ Mỹ, và đó không phải là một danh hiệu dễ có được.

Ông chi hơn 2 triệu USD mỗi năm, tức hơn 50 tỷ đồng, cho một đội hơn 30 bác sĩ theo dõi cơ thể mình từng giờ. Ông truyền máu của con trai vào người để xem liệu huyết tương trẻ có làm chậm lão hoá không.

Ông cân phân mỗi ngày và công bố kết quả lên mạng như báo cáo tài chính. Ông đặt cảm biến để theo dõi cương dương trong lúc ngủ. Ông ăn bữa cuối cùng trong ngày lúc 11 giờ sáng và đi ngủ lúc 8 giờ 30 tối, không có ngoại lệ, kể cả ngày sinh nhật.

Người ta đọc về ông như đọc tin về người ngoài hành tinh. Rồi Netflix làm phim về ông. Rồi ông có hàng triệu người theo dõi.

Và mấy hôm trước, Johnson đăng lên X: "Đây là tất cả. Mọi thứ học được khi chi nhiều triệu USD để kéo dài tuổi thọ."

Bên dưới là một danh sách 41 điều.

Không có gì về truyền huyết tương. Không có thuốc thực nghiệm. Không có cảm biến cương dương. Không có gì mà bạn cần tiền tỷ để thực hiện. Chỉ là: ngủ đủ giấc. Ăn rau. Uống nước. Đi gặp nha sĩ. Gặp bạn bè ít nhất một lần một tuần.

Người đàn ông từng tự hành xác để chứng minh mình có thể đảo ngược lão hoá, giờ đang khuyên mọi người tắt thông báo điện thoại.

Điều đáng chú ý nhất là câu cuối cùng trong danh sách, số 41: "Làm ít thôi... phần lớn mọi thứ đều không hiệu quả."

Người đã làm nhiều hơn bất kỳ ai trên hành tinh này để không chết đang nói với bạn: làm ít thôi?

Toàn bộ 41 điều Johnson đúc kết:

0. Giấc ngủ là loại thuốc mạnh nhất thế giới.

1. Ở trên giường đủ 8 tiếng.

2. Đi ngủ cùng một giờ mỗi đêm, trước nửa đêm.

3. Không ăn ngay trước khi ngủ.

4. Ăn nhẹ nhàng vào buổi tối.

5. Không nhìn màn hình 1 tiếng trước khi ngủ.

6. Tránh thêm đường vào đồ ăn (chú ý vì đường có mặt trong hầu hết mọi thứ).

7. Tránh mọi thứ bán trong cửa hàng tiện lợi kiểu Mỹ.

8. Tránh đồ chiên.

9. Cởi giày trước khi vào nhà.

10. Ăn thực phẩm nguyên chất, đặc biệt là rau củ, trái cây, hạt, đậu, quả mọng.

11. Đi bộ nhẹ sau bữa ăn hoặc squat tại chỗ.

12. Cardio đều đặn mỗi tuần

13. Đừng lười nâng vật nặng, đặc biệt là tạ.

14. Giãn cơ mỗi ngày.

15. Dùng tăm nước, chỉ nha khoa, đánh răng và cạo lưỡi, sáng và tối.

16. Cố gắng uống đủ nước.

17. Ra ngoài tắm nắng khi mới thức dậy (tia UV buổi sáng yếu).

18. Bảo vệ da khi đi ngoài nắng

19. Đứng thẳng.

20. Gặp ít nhất một người bạn mỗi tuần.

21. Tránh đồ nhựa khi có thể.

22. Lưu thông không khí trong phòng.

23. Khi căng thẳng, hít thở, học cách làm dịu cơ thể.

24. Đi khám nha sĩ định kỳ.

25. Tránh ngồi quá lâu.

26. Bảo vệ thính giác, thế giới đang quá ồn.

27. Rượu bia có hại cho bạn.

28. Uống cà phê xong trước 12 giờ trưa.

29. Tránh ánh sáng chói sau khi mặt trời lặn.

30. Nếu béo phì, tìm hiểu về thuốc GLP (thuốc hỗ trợ giảm cân thế hệ mới như Ozempic).

31. Ngủ trong phòng mát.

32. Nhắn tin khi lái xe rất nguy hiểm.

33. Tắt hết thông báo điện thoại.

34. Hạn chế dùng mạng xã hội.

35. Không hút bất cứ thứ gì.

36. Nếu khó ngủ, đọc sách giấy trước khi đi ngủ.

37. 1 tiếng trước khi ngủ, thư giãn nhẹ nhàng: tắm, đọc sách, đi bộ ngắn, nghe nhạc.

38. Cơ thể là một chiếc đồng hồ và thích sự đều đặn. Hãy có lịch trình buổi sáng và tối cố định hàng ngày.

39. Tránh di chuyển ở khoảng cách quá xa.

40. Bước nhỏ trước: từ từ đưa thứ mới vào cuộc sống.

41. Làm ít thôi... phần lớn mọi thứ đều không hiệu quả.

Theo Gizmodo