Khuyên bạn đừng mua 5 loại sofa này: Lỗi thời dã man, làm phòng khách xuống cấp âm vô cực!

Chọn sofa tưởng đơn giản nhưng thực chất ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm sống. Một bộ sofa vừa thoải mái vừa hợp phong cách có thể nâng tầm cả không gian phòng khách, trong khi chọn sai lại gây khó chịu, kém thẩm mỹ và bất tiện trong sử dụng. Dưới đây là 5 loại sofa mà theo kinh nghiệm thực tế, bạn nên cân nhắc tránh xa để không hối hận.

1. Sofa tựa thấp

Nhiều người mua sofa chỉ vì nhìn đẹp mắt mà quên đi yếu tố quan trọng nhất: sự thoải mái. Sofa tựa thấp, dù trông hiện đại và thanh lịch, nhưng thường không đủ cao để dựa lưng và đầu thoải mái. Ngồi lâu trên loại sofa này dễ gây mỏi vai, cổ và lưng vì thiếu điểm tựa. Về lâu dài, bạn sẽ phải mua thêm gối tựa, làm phá vỡ thiết kế ban đầu, vừa tốn kém vừa kém thẩm mỹ.

Lời khuyên: Khi chọn sofa, tiêu chí đầu tiên luôn là thoải mái. Nên đo chiều cao tựa lưng trước khi mua, lý tưởng là trên 55cm để bạn có thể ngả người thoải mái, vừa thư giãn vừa bảo vệ cột sống.

2. Sofa giả da

Sofa giả da nhìn ban đầu có vẻ sang trọng, bóng bẩy như da thật, nhưng về lâu dài lại gây thất vọng. Chất liệu này thường kém thoáng khí, khi ngồi lâu dễ bị nóng và bám mồ hôi, tạo cảm giác khó chịu. Hơn nữa, sau một thời gian sử dụng, chất liệu giả da dễ bong tróc, nứt nẻ, mất thẩm mỹ.

Lời khuyên: Nếu thích sofa da, tốt nhất nên đầu tư da thật để đảm bảo độ bền và cảm giác thoải mái khi sử dụng. Trong trường hợp ngân sách hạn chế, sofa vải hoặc cotton-linen là lựa chọn hợp lý: thoáng khí, dễ vệ sinh và bền lâu.

3. Sofa quá sâu hoặc quá rộng

Sofa với mặt ngồi quá sâu hoặc rộng thường tạo cảm giác sang trọng, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với sinh hoạt gia đình. Người lớn thường thích ngồi thẳng để tiếp khách hoặc đọc sách, còn sofa quá sâu buộc phải nằm hoặc ngả người, khó sử dụng linh hoạt.

Lời khuyên: Nên đo diện tích phòng khách để cân nhắc kích thước sofa hợp lý. Mặt ngồi sâu khoảng 55cm thường phù hợp với hầu hết không gian và tư thế ngồi, vừa thoải mái vừa tiện dụng.

4. Sofa quá lớn

Nhiều gia đình có xu hướng chọn sofa cỡ lớn với ba chỗ ngồi cộng phần ghế thư giãn, mong muốn vừa tiện lợi vừa sang trọng. Tuy nhiên, trong phòng dưới 30m2, sofa quá khổ sẽ chiếm gần hết không gian, khiến việc bố trí bàn trà khó khăn, di chuyển hạn chế và không gian chật chội.

Lời khuyên: Với không gian phòng khách vừa và nhỏ, nên ưu tiên sofa hai chỗ kết hợp một sofa đơn linh hoạt. Giải pháp này vừa đủ chỗ ngồi, vừa dễ thay đổi bố trí khi cần, vẫn đảm bảo sự thoáng đãng và hài hòa trong phòng.

5. Sofa tay vịn hẹp

Sofa tay hẹp ban đầu có vẻ tiết kiệm diện tích nhưng thực tế lại mang đến cảm giác thiếu điểm tựa. Khi dựa đầu hoặc đặt tay lên, bạn dễ bị mỏi sau thời gian ngồi lâu dài. Ngoài ra, sofa tay quá hẹp thường ít chắc chắn, dễ lỏng lẻo và giảm tuổi thọ của sofa.

Lời khuyên: Nên chọn sofa có tay rộng vừa phải hoặc kết hợp thêm gối tựa hai bên. Tránh loại không tay hoặc tay quá hẹp để đảm bảo cảm giác an toàn, thoải mái và nâng cao độ bền của sản phẩm.

Một bộ sofa phù hợp không chỉ nâng tầm thẩm mỹ phòng khách mà còn mang lại sự thoải mái lâu dài. Tránh những loại sofa tựa thấp, giả da, quá sâu, quá rộng, quá lớn hoặc tay hẹp sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, tránh bất tiện và chọn được sản phẩm thực sự chất lượng. Khi mua sofa, hãy luôn ưu tiên tiêu chí thoải mái, độ bền và kích thước phù hợp với không gian, thay vì chỉ chọn dựa trên vẻ bề ngoài.

Theo 163.com